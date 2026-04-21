BLACKPINK成员Jisoo陷胞兄丑闻急发声明割席 金正勋家暴再添受害者曾跪地求饶

韩团BLACKPINK成员Jisoo（金智秀）的哥哥金正勋（音译，Kim Jung Hoon），继2025年卷偷拍性爱片风波后，近日再度传出严重丑闻。遭自称其妻的「A某」在韩国论坛以长文控诉长期遭受丈夫家暴、精神控制、性侵，甚至被强逼拍不雅影片，引发韩国社会哗然。沉默3日后，Jisoo透过旗下经理人公司发整声明，澄清与艺人无关，并将采法律行动。而Jisoo阿嫂的家暴事件中，更出现另一受害人。

Jisoo澄清并警告采取法律行动

Jisoo昨晚（20日）透过其经理人公司BLISSOO的法律代表发出声明，称「目前引发争议的事件与艺人本人或BLISSOO公司完全无关，网上流传的大量内容均为未经证实的猜测或明显不实的信息」，并警告将对鲁莽的猜测和诽谤行为采取法律行动。

法律代表代为澄清，指Jisoo自练习生时期起便长期独立生活，与家人分开，因此她不可能知晓或参与家人的私生活，并直接驳斥家族管理经理人公司的传闻。法律代表解释：「虽然艺人（Jisoo）在筹备成立BLISSOO期间，曾得到家人作为有限中间人和意见传递者的协助，与相关方进行磋商，但从那时起至今，没有任何家人从BLISSOO获得任何报酬或参与决策。」法律代表补充：「自那时起，公司一直完全独立运营，与任何家族成员均无关联。」

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Jisoo胞兄风波新受害人愿上庭讨公道

而网上再流出自称Jisoo哥哥妻子自曝光遭家暴后，称收到另一名受害者主动私讯联系，表示同样受到金正勋暴力对待。该名受害人透露：「我后来鼓起勇气跟朋友说，朋友叫我录音，但在录音时被发现，只能跪地求饶。」受害人表示自己也曾想提告，但因证据不足而失败，且担心公开后会被反告损害名誉，因此律师建议她保持沉默。不过受害人向Jisoo阿嫂承诺，愿意在法庭上提供证据，协助讨回公道。

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此外，不少网民与疑自称是金正勋妻子的「A某」身份，对方便在网上公开去年7月9日的结婚证明书，证明双方的夫妻关系，当中更见到男、女双方的出生年份分别为1989年、2003年，年差14岁。

Jisoo阿嫂遭监控「水刑」虐待

早前「A某」撰写长达三页的「血泪控诉书」，详细描述如地狱般的婚姻生活。当日提到登记结婚仅两周，便遭到对方暴力对待。为避免留下瘀青证据，男方的殴打多集中在头部。内容中又提到被丈夫强行灌水，对她实施「水刑」的虐待。

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男方甚至用iPhone手机猛砸妻子头部，力道之大让手机几乎对折。此外，A某还控诉丈夫对她进行精神控制，例如要求每天必须说30次以上「我爱你」，并在家中装设只有他能查看的监视器，以监控其行踪。A某因阴道炎和膀胱炎就医后，丈夫仍不顾其痛苦，强迫进行性行为，还规定一日至少两次。A某曾提出离婚，却遭到威胁：「就算没罪也能捏造罪名送你进监狱。」