BTS暌违7年重登东京巨蛋 11万粉丝见证《ARIRANG》日本站 歌迷齐唱《阿里郎》 V「零变装」畅游PokéPark

韩国天团BTS（防弹少年团）于17及18日假东京巨蛋举行《BTS WORLD TOUR‘ARIRANG’IN JAPAN》日本站演出，这是他们自2019年7月的《Love Yourself: Speak Yourself 》世巡后，事隔7年首度重登东京巨蛋舞台，一连2日的演出吸引了共11万名观众捧场。

BTS开骚全场大合唱《阿里郎》

BTS七子甫开场即热情地演唱了《Not Today》、《MIC Drop》，以及新专辑《ARIRANG》中的歌曲如《Body to Body》等，及后又演唱了《Butter》和《Dynamite》。演出进行到一半时，韩国民谣《阿里郎》的旋律响起，全场观众都跟着一起合唱。即兴的「随机歌曲」环节则演唱了他们在日本发行的单曲《Crystal Snow》和《FOR YOU》。成员们席间大讲日语，并积极与日本粉丝互动，「虽然我们已经很久没见面了，但你们依然用同样的欢呼和笑容回应我们，我们真的从你们身上汲取了力量，我们想念你们。」

V戴可达鸭帽畅游PokéPark

成员们除落力演出回馈日迷外，亦不忘偷闲游玩。好似V就抽空到东京PokéPark游玩，并在IG大晒乐园打卡照。图中可见V戴上可达鸭帽，在卡比兽旁边举起V字手势拍照；又伸手抓住巨型精灵球，并与比卡超、长尾怪手等合照。最厉害是V除了在部分相片中戴上口罩外，其余时间都是以真面目示人，粉丝们都不禁佩服他够勇。

大使要求让房时赫赴美

在东京站演出结束后，BTS接着会远赴美国继续巡唱，他们预定将于25日、26日和28日先在佛罗里达州坦帕市演出。据韩媒今日（20日）报道，美国驻韩大使馆致函韩国国家警察厅代理局长俞在成，请求其批准HYBE娱乐董事长房时赫及其他高层前往美国。据悉，美国大使馆表示，他们此行的目的是参加7月4日美国独立250周年纪念活动，并为在美国巡唱的BTS撑场。房时赫因涉嫌违反《资本市场法》等罪名正在受查，并于去年8月开始被禁止出境。房时赫案件由首尔地方警察厅负责调查，首尔警察厅长朴正甫在例行记者会上表示尚未收到任何资讯，但他补充说：「如果收到请求，我们必须审查其是否合理。」