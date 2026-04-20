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洪永城自称是香港电影明星 孖翠如飞罗马拍旅游节目劲受小学生欢迎

影视圈
更新时间：21:45 2026-04-20 HKT
发布时间：21:45 2026-04-20 HKT

旅游节目「黄金拍档」洪永城（Tony）及黄翠如（Priscilla）日前正式飞往罗马，为全新综艺节目《走过历史大地》正式展开首站拍摄行程！今日官方率先发布二人在罗马的拍摄花絮。照片所见，虽然翠如与Tony远赴罗马，但依然相当受欢迎，二人被数十名当地小学生重重包围兼索取签名、盛况空前！

翠如笑爆Tony「跩猪」

在宣传花絮中，翠如、Tony与当地小学生相处得乐也融融，翠如向众人展示「鸡手鸭脚」功夫招式、还问小朋友们想跟她还是Tony合照，当翠如听到有小朋友指想跟她合照时，她即将Tony推埋一边，场面搞笑。翠如向制作组透露全因Tony向当地小朋友声称自己是Hong Kong movie star兼动作明星，令到全部小朋友信以为真，才引发起哄。据知Tony除自称是香港动作明星，还笑指翠如是K-Pop艺人「Pink Black」，认真跩猪。

Tony一句「甜到癫」翠如笑到破音

除此之外，在花絮中二人品尝当地驰名甜品絮，虽然只有短短数秒，但已看出翠如与Tony的另类默契。事缘Tony只说了四个字「甜到癫呀」，翠如即笑到「无法运作」，更「破音」着Tony食埋佢𠮶份甜品，完全就是一对欢喜冤家。

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