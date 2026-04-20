Jeffrey向中学生分享解压之道 以Slasher生涯勉励DSE考生：先处理心情再面对事情

魏浚笙（Jeffrey）日前到黄大仙圣文德书院担任分享嘉宾，同时为正在DSE奋斗中的中六生打气。Jeffrey以自己由素人起步，逐步涉足演戏及唱歌的经历，与现场全校学生分享Slasher生涯的面对压力与解压之道。

Jeffrey自认Slasher穿梭演戏唱歌

Jeffrey先以一曲《MY HEAD！》炒热全场气氛，全校学生轰动。在访问环节中，Jeffrey自爆因体质开工期间多数只饮斋啡：「其实系有时间食嘢嘅，不过为咗上镜最佳状态，平时开工多数都唔会食嘢。」坦率回应引来全场笑声。Jeffrey在分享中直言自己是一个「Slasher」，在演员与歌手身份之间切换：「拍戏要入组嘅时候就会摆多啲时间落去做演员，唔使开戏嘅日子就会做歌出歌，摆返多啲时间落去歌手呢个身份。」他又透露将于本月30号推出新歌，令在场学生相当期待。

Jeffrey呼吁唔好沉浸负面情绪太耐

谈到精神健康与减压，Jeffrey毫不掩饰入行后面对的压力，亦向同学传授减压贴士：「遇到压力或唔开心嘅事，唔好俾自己沉浸喺负面情绪太耐。先处理好心情，再去处理事情，咁样可以避免喺情绪冲动嘅时候做错决定。」活动尾声，Jeffrey送上《失约巴黎》，并与全校师生进行大合照。校方更安排即影即有抽奖环节，被抽中的学生可与Jeffrey单独合照，将气氛推向高潮。

