Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Jeffrey向中学生分享解压之道 以Slasher生涯勉励DSE考生：先处理心情再面对事情

影视圈
更新时间：21:15 2026-04-20 HKT
发布时间：21:15 2026-04-20 HKT

魏浚笙（Jeffrey）日前到黄大仙圣文德书院担任分享嘉宾，同时为正在DSE奋斗中的中六生打气。Jeffrey以自己由素人起步，逐步涉足演戏及唱歌的经历，与现场全校学生分享Slasher生涯的面对压力与解压之道。

Jeffrey自认Slasher穿梭演戏唱歌

Jeffrey先以一曲《MY HEAD！》炒热全场气氛，全校学生轰动。在访问环节中，Jeffrey自爆因体质开工期间多数只饮斋啡：「其实系有时间食嘢嘅，不过为咗上镜最佳状态，平时开工多数都唔会食嘢。」坦率回应引来全场笑声。Jeffrey在分享中直言自己是一个「Slasher」，在演员与歌手身份之间切换：「拍戏要入组嘅时候就会摆多啲时间落去做演员，唔使开戏嘅日子就会做歌出歌，摆返多啲时间落去歌手呢个身份。」他又透露将于本月30号推出新歌，令在场学生相当期待。

Jeffrey呼吁唔好沉浸负面情绪太耐

谈到精神健康与减压，Jeffrey毫不掩饰入行后面对的压力，亦向同学传授减压贴士：「遇到压力或唔开心嘅事，唔好俾自己沉浸喺负面情绪太耐。先处理好心情，再去处理事情，咁样可以避免喺情绪冲动嘅时候做错决定。」活动尾声，Jeffrey送上《失约巴黎》，并与全校师生进行大合照。校方更安排即影即有抽奖环节，被抽中的学生可与Jeffrey单独合照，将气氛推向高潮。
 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
01:29
日本东北7.7级地震︱当局：留意未来2至3天或有同规模地震 182市镇存超级地震风险︱有片
即时国际
2小时前
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
张曼玉罕现身北京「五官彻底分离」？  61岁零滤镜最新颜值惹议  两部位被指面目全非
影视圈
13小时前
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
01:02
金像奖2026｜古天乐亲回应《寻秦记》冇奖攞气度非凡 网民发帖斥不公：佢哋坐成晚好惨
影视圈
5小时前
西兰花洗极都有虫！？ 浸1小时换水3次 崩溃烚出恐怖黑虫 精明网民教10大除虫妙招｜Juicy叮
西兰花洗极都有虫！？ 浸1小时换水3次 崩溃烚出恐怖黑虫 精明网民教10大除虫妙招｜Juicy叮
时事热话
6小时前
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
屯门老牌酒家突结业！青叶海鲜酒家40年品牌失据点 龙凤礼堂、怀旧点心成绝响...
饮食
9小时前
稻香推两餸饭外卖二人餐 $99三餸+炸蟹钳+饭+汤 关注组版主大赞一「无得输」新招成打工仔恩物
屯门连锁酒楼外卖反攻两餸饭！$99二人餐食足三餸+炸蟹钳+饭+汤 关注组版主大赞一「无得输」服务成打工仔恩物
饮食
8小时前
「电筒大王」沈汉深长子穿父亲柜桶底逾2000万 认罪待判 原可继承上亿家财 现破产无家可归
「电筒大王」沈汉深长子穿父亲柜桶底逾2000万 认罪待判 原可继承上亿家财 现破产无家可归
社会
8小时前
金像奖2026｜黄淑蔓赢最佳歌曲朱柏康爆喊又爆粗？神秘「父女」关系曝光 曾被非礼陷小三风波
金像奖2026｜黄淑蔓赢最佳歌曲朱柏康爆喊又爆粗？神秘「父女」关系曝光 曾被非礼陷小三风波
影视圈
7小时前
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
2026-04-19 10:00 HKT
00:42
天气︱天文台：低压槽将「化身」冷锋 周四起有狂风雷暴 周五进一步降温至21°C
社会
10小时前