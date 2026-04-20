中年好声音4丨罗天宇24强止步发文致歉认唔争气 周志康揭好友为参赛克服困难：你已经赢咗

TVB歌唱真人骚《中年好声音4》昨晚（19日）播映「团队抢分战」下半场，「狮子王」罗天宇大改以往温柔抒情路线，破格以型爆黑超造型献唱《Why You Gonna Lie》大骚Rap功，本来罗天宇的劲歌热舞，炒热全场气氛！可惜最后经过评审决定，只获87分的罗天宇缘尽24强，但他表示不留遗憾。

20强名单终出诞生

经过一轮激战，科亚高巴、周志康、郑仲豪、黎若雪、许美琪、范子睿、郑家声、马浩宜、莫家淦、许云妮、卓猷燕、戴艺、蔡宓婕、尤淑情、吴亦伟、雷小雷、可岚、姚兵、陈旭培和尹景顺成功晋身20强，蔡宓婕夺MVP。

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「狮子王」罗天宇骚Rap功兼大跳劲舞

首先出场的「狮子王」罗天宇破格戴上黑超及穿上皮褛，化身「未来战士」单膝跪地出场，献唱《Why You Gonna Lie》大骚Rap功，唱到尾段更大跳劲舞，引来全场喝采。专程到场支持罗天宇的绯闻女友陈懿德与《东张》女神邓凯文亦睇到劲开心，陈懿德更欢呼兼拍掌。谈及选歌原因，罗天宇自爆一直有个男团梦：「咁多年后，有机会嚟到呢个舞台，咁我梗系要追吓梦啦。」评审们都赞罗天宇的破格演出很精彩，张佳添指罗天宇适合走偶像路线，但要提升实力：「虽然我觉得你拣呢首歌几冒险，但又真系畀到耳目一新嘅感觉我哋。你踎喺度唱系好型，但会牺牲咗少少用气，𠮶一段啲气会少少弱咗啲。」并指罗天宇的吐字及气息方面仍需改善。海儿则指罗天宇Rap占了多数，唱的部分太少：「所以你唱𠮶部分一定要唱得好好多。」

罗天宇缘尽24强但没有遗憾

可惜经过评审决定，罗天宇缘尽24强，但他表示没有遗憾，并感谢所有评审、战友的帮忙：「我觉得系一个好正嘅旅程，好多谢《中年好声音》呢个舞台，因为佢哋首先畀咗一个机会我哋艺人去追梦，同埋畀咗一个『狮子』我觉得好正，因为本身我成日都好怕呢样怕𠮶样，好大压力，几晚瞓唔到，点样可以唱好啲？点样可以同呢班『野兽』去斗呢？今日我觉得我做到喇，好开心可以同大家有呢一段嘅经历。」节目播出后，罗天宇亦有发文：「好感激大家每一个嘅留言，我全部都有睇，好可惜冇得呢个舞台上继续唱歌俾大家听，系我唔争气，不过我会继续努力！希望将来会有更多嘅机会再喺台上感动大家，多谢《中年好声音》嘅台前幕后，再见狮子王。」

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周志康被外界看好能最终打入三甲：

周志康恭喜狮子王毕业啦

成功晋身20强的周志康贴上多张与罗天宇的合照并说：「亲爱嘅狮子王，恭喜你毕业啦！由一开始你决定参赛，我已经觉得你赢咗。因为了解你嘅朋友都知道，你系一个极度怕羞嘅人。我一直想像唔到你企喺台上参加歌唱比赛嘅画面，但系见到你每一次上台，都用尽你嘅所能，克服心跳加速、呼吸困难、脚震手震，去唱好每一首歌。由上年八月开始，我哋一齐参加呢个比赛。我哋嘅关系除咗系朋友之外，仲多咗一个身份——就系战友。我睇住你揾好多歌唱老师去增进自己嘅唱功，几乎每日都去练歌，证明你真系好想进步。去到今日呢场比赛，你真系型到爆炸！结果或者不如意，但经过呢段时间嘅比赛，你真系有好大好大嘅进步。（好想你继续留喺呢个比赛陪住我，同我一齐共同进退。）好啦，比赛就完咗啦。我知道你会继续练歌，继续逼我打机，同埋继续车我返屋企。」