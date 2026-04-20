米雪入行55周年首办音乐骚 刘纬民笑言：差啲结婚55周年 感谢获周润发带跑步 人生多了一种不同阶段

米雪为庆祝入行55周年，将于6月13日在旺角麦花臣场馆举行首个个人音乐骚《友你有米55派对骚》。今日举行记者会，米雪的两位妹妹苹果、雪梨、姨甥徐伟栋，以及相识数十载的萤幕「闺密男友」刘纬民到场支持。

刘纬民笑言「身不由己夫」

台上米雪指，与刘纬民从佳艺电视年代合作至今。刘纬民直言当自己是米雪的家人：「55年前好彩的话……今日已经系结婚55周年，但当年米雪唔理会我。」他更向台下的雪梨说：「雪梨你唔使叫我姐夫，冇呢个机会啦，我而家叫『身不由己夫』！」他又大赞米雪学什么似什么，样样皆能。之后苹果、雪梨及徐伟栋一同上台献花给米雪祝贺。

米雪遗憾梁小龙未能出席

受访时米雪表示，音乐会嘉宾陆续邀请中。问到会否邀请关菊英？她表示知道关菊英近年不太喜欢做演出，只做自己喜欢做的事，所以将会邀请她来欣赏。问到可会邀请刘松仁及白彪等萤幕情侣？米雪表示，一直计划邀请从自己佳艺电视入行到现在合作过的对手：「当初我打算邀请梁小龙，可惜现在……所以交由大会研究嘉宾问题。」她透露，邀请出席的嘉宾名单好强劲。

姨甥徐伟栋争取上台

由于台上徐伟栋主动向米雪要求上台唱歌，他笑指因为当年自己是参加新秀歌唱大赛出身，所以要开口争取机会，否则连一半上台唱歌的机会也失去。米雪笑指，有时在徐伟栋房门外偷听他唱歌，真的不错。徐伟栋表示，若然真的要上台演出便要事先练歌。米雪也觉得妹妹雪梨很爱唱歌。雪梨表示，自己有几首拿手饮歌，近日经常在晚宴上演唱。问到届时会否上台爆米雪的秘密？雪梨表示，过往一直是自己开工、米雪便收工，所以没有什么秘密。至于家中相处的秘密，她直指米雪就是「黑白天鹅」，日哦夜哦。问到曾否试过反击？雪梨说：「试过，大家就唔愉快，最后因为知道佢系锡我，所以我𠱁返佢，因为系我先发脾气。」

雪梨爆米雪「黑白天鹅」秘密

此外，米雪透露，当初接下这个演出之后有点后悔，现在隔日便要练歌及排舞。她要感谢周润发带她参与跑步，令她人生多了一种不同阶段，现在她决定要唱多两首歌，彩排阶段已经要多吃四碗饭。她又表示，音乐派对上将会是一班朋友说说人生历程，也会做一些她从未做过的事，给观众惊喜。

