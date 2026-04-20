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郑秀文完成两场大马骚 被迫车厢表演食榴梿 启德门票预订开卖即售罄

影视圈
更新时间：22:15 2026-04-20 HKT
发布时间：22:15 2026-04-20 HKT

天后郑秀文（Sammi）日前率领超过200人的庞大团队，从香港浩浩荡荡飞到马来西亚吉隆坡，举行一连两场《You & Mi郑秀文吉隆坡演唱会2026》。演唱会于上周六(18日) 圆满结束，Sammi 在社交网上载短片分享感受，并自爆完骚后第一件事竟然是想吃榴梿。

Sammi被观众灯海感动

Sammi原来是「榴梿控」，她在社交网分享完骚后的花絮片段 ，并透露：「而家梗系休息食嘢，想饮少少红酒，但我间酒店原来严禁榴梿，简直系恶梦！所以就打算上车表演食榴梿，但系唔知个司机介唔介意，如果佢好介意我就冇得食。」其后，Sammi 又提到被观众的灯海触动一度眼泛泪光，她剖白感受：「见到灯海，毕竟人，人系有感情，所以你feel到观众对你嘅support，同埋𠮶个真心，自己都好感动。」她又直言自己当晚演出状态甚佳：「我今（前）日嘅Energy level系高到不得了，但系都系日子有工，平时training做得足，运动量够，所以返去继续努力。多谢大马嘅观众，多谢你哋送咗一个好难忘，好开心嘅夜晚俾我。」

Sammi大晒强劲「老鼠仔」

Sammi其后再出post ，展示积极操肌的成果，见她大晒手臂上强劲的「老鼠仔」，相当抢眼，并贴文表示：「V姐（ah mi）这些日子，马不停蹄。身心累爆。这两晚完成了大马演唱会，非常高兴，不过真心累，concert里毫不留力啊！」她更透露回港后会休息十天，然后会积极为七月启德演唱会备战。 另外，Sammi 将于启德举行的演唱会，门票今日(20日) 凭东亚银行信用卡优先订票，门票一开卖已经火速售罄，Sammi在社交网亦表示：「全部售罄，多谢大家。」

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