朱凯婷被指囡囡靓过自己：当年选美未系最佳状态 持开放态度让爱女参选港姐

朱凯婷今日出席「香港乳癌基金会」活动启动礼，近日她在社交平台分享了一家三口到日本赏樱的照片，14岁的女儿林颖彤（Sheryl） 随即成为网民焦点，惊叹她笑容甜美越大越靓，母女二人俨如「饼印」，尽显星二代潜力，更有网民指Sheryl比妈妈当年参加港姐选举时更靓。问到被指女儿靓过自己会否不开心？她称，当然不会不开心，因她自觉当年选美时也不是最佳状态，只是选美后慢慢越来越好，而她更希望女儿好过自己：「女儿出生时面形已经好过我，我不算上镜，网民的留言，可说是过奖及很锡我们。」

朱凯婷忆爸爸一夜转軚

问到会否鼓励女儿参加港姐选美？朱凯婷抱开放态度，觉得这世代的小朋友不能控制，他们有自己的看法，所以由女儿自己决定，她会支持并在旁边给予意见，也趁机提醒女儿要继续保持外在及内在美，问到老公可会反对女儿参选港姐？她指丈夫不在港，她即时讲出自己当年参选港姐面对爸爸的经历，她说：「记得当年想参选港姐时，爸爸的反应颇大，但经过一夜沉淀后，爸爸便说『参选时我会揸车载你去。』」以示支持。

朱凯婷爆女儿高过自己

她透露爱女身高现在已经高过她，希望将来女儿会继续长高：「我要穿再高一些的高踭鞋！」原来女儿平日不会留意娱乐新闻，这次有朋友通知她，所以朱凯婷趁机与女儿一样看有关报道，并要求女儿读给她听，纯粹想女儿练习中文。此外，谈及防御乳癌，朱凯婷称踏入40岁，已将身体检查作为每年送给自己的生日礼物，也觉得今时今日不应因检查乳房而觉得尴尬，更不可讳疾忌医，因为及时发觉可以及时治疗，提升康复机会。

