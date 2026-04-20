朱千雪被网民质疑中国人讲英语做访问 解释：加拿大录影 曾被误会是混血儿获赞校花级美貌

朱千雪（Tracy）今日以大使身份出席「香港乳癌基金会」的「崭新乳癌影像诊断设备 暨乳癌筛查资助计划」启动礼。她表示，自从身份转为妈妈之后，觉得自己责任很大，要照顾家庭、儿子及工作，不想让自己有机会因为病倒而停工，或要家人反过来照顾自己。她坦言：「未生小朋友之前真的感受不到这份责任的重量，所以生完之后即时做了全身检查，之后每隔两年再做相关检查。」

Tracy接广告商演暂不拍剧

Tracy开心透露，公司不停为她接广告及商业活动，但拍剧因为要花太多时间，所以有所考量。被问到之前受访时提及吴启华及罗子溢两位前辈帮助良多，她解释：「当年完成港姐选美后几个月，还未卸任便开始拍摄第一部剧集，自己没有读过演艺训练班。最初监制给的角色想更有层次感，希望我有多种演绎方法，但当时我23岁，对人生还未有深度，不懂得拿捏角色、深度及对白，两位前辈帮了我很多。」她续说：「以前叫我笑便笑、喊便喊，根本不知道为什么；现在38岁，当然知道有更多层次。」

朱千雪否认刻意用英文做访问

对于早前接受邓佩仪网台节目访问，全程以流利英语对答，朱千雪被赞英语流利，却有网民质疑二人同为中国人却以英语交谈。Tracy解释，该访问是去年11月妹妹在加拿大结婚时所做，大家没留意到访问在加拿大进行，连摄影师也是外籍人士，所以与讲中文无关。

朱千雪自爆怕晒黑唔敢选校花

另有网民翻出Tracy学生照，指她小时候已貌美清纯，可当校花。她对此感到开心，但表示小时候在外国读书，当地没有校花选举，她笑言：「就算有也不敢参选，因为我怕丑呢！」被问到小时候样貌带点混血儿感觉，她说：「小时候我皮肤较黑，曾在街上被人问我爸爸是否外籍人士，所以我一直不敢晒太阳，因为晒黑了很难变白。」