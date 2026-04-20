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金像奖 2026｜张继聪《金童》 失落影帝 发文自勉会继续努力不会停步

影视圈
更新时间：21:45 2026-04-20 HKT
发布时间：21:45 2026-04-20 HKT

《第44届香港电影金像奖》昨晚(19日）圆满结束，张继聪凭励志片《金童》第二度入围最佳男主角，虽然最终未能抱走奖座，但他并未气馁，反在社交网写下长文自勉，并表示不会停步，相信终有一日一定得。

《金童》凭口碑冲破千万大关

张继聪为《金童》花尽心血，耗逾两年时间进行高强度体能特训，其后电影却一波三折，于后期制作阶段一度资金不足，他自资六位数填补缺口，力保作品面世。不料，又遇上宏福苑大火事故，整个社会笼罩一片伤感的气氛，令有关宣传活动暂停。幸而，电影凭借观众好评亦逐渐升温，最终累积票房冲破千万大关，在逆势中交出亮眼成绩。

张继聪承诺带更多更好作品

张继聪失落影帝，他昨晚在社交网分享感受写道：「又一年参加香港电影金像奖。香港电影就系一个大家庭，每一份努力都值得被见到，恭喜晒咁多位得奖者。无论《金童》最后行到边度，其实都已经系一个好神奇嘅旅程。作为演员，喺呢条光影嘅道路上。我已经获得咗好多爱、好多支持、同埋好多鼓励，呢啲重量对我嚟讲都好真实、好温暖，非常感恩。」最后，他自勉：「我会继续努力，唔会停步。」并强调自己真的很喜欢电影以及这个行业：「信我，我会带住更多更好嘅作品，终有一日⋯ 」

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