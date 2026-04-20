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Jisoo揽兄上身疑施压逼新闻节目停止追查丑闻 网民反应两极有踩有撑

影视圈
更新时间：14:44 2026-04-20 HKT
发布时间：14:44 2026-04-20 HKT

韩团BLACKPINK成员Jisoo的兄长金正勋，继早前疑被女直播主控诉性侵后，接着又有自称是其妻的A女发文，指控他家暴，丑闻越演越烈。身为亲妹的Jisoo亦被流言波及，前日（18日）网上甚至有传言指她涉嫌施加压力，逼使早前曾就此事发帖征求情报的新闻节目停止追查及报道事件。

Jisoo出手煞停报道？

事缘SBS节目《好奇的故事Y》前日在官方社交平台发布公告，征集「某知名女团成员哥哥」的性侵及家暴丑闻线索，他们更在A女大爆老公家暴的贴文下留言表示「接受线索」。然而，节目组很快就删去贴文，引发网民揣测。有人发文指Jisoo的经理人公司「探访」电视台，暗示她透过公司向SBS施压，逼使节目组停止报道其兄之丑闻。这篇发文随即引来网民激烈讨论，有人指出Jisoo与金正勋感情甚笃，她肯定知情，言之凿凿指Jisoo声称有关其兄的指控全属谣传，并威胁提告。

Jisoo深得网民欢心

同时，亦有不少网民力撑Jisoo，指她身为顶级女团成员根本不会让胞兄破坏其名声，在得悉兄长恶行后肯定不会助纣为虐；亦有人指Jisoo与金正勋共同设立其经理人公司BLISSOO，暗示所谓的经理人公司施压是其兄长所为；此外亦有网民指以Jisoo工作忙碌程度，根本无暇理会兄长私生活，自然对其所作所为不知情。

Jisoo与兄长关系如陌路？

另外，有网民挖出以往Jisoo在直播中透露家人互动的片段，片中Jisoo透露由于从小就当练习生，在家中生活时间不多，有事发生也很少跟哥哥姐姐倾诉，往往在自己解决后才透露。她更直言三兄妹均认为「自己的人生自己看着办」，无论如何总不能替对方而活。

SBS咁样讲

连疑是Jisoo大嫂的A女爆料后翌日亦发限时动态，力证姑仔对兄长家暴一事毫不知情。据韩媒今早（20日）报道，节目组亦澄清并未因受压而停止报道。他们解释指并非所有线索都会播出，所以发布线索通知后再删除是常见的做法，并补充说：「我们尚未进行报道，但我们会继续调查此事。」

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