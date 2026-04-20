卫诗雅金像奖连夺「最佳女配」兼「最佳衣著」 自嘲屁股没白操 与老公庆功宴放闪锡锡

卫诗雅凭《再见UFO》在《第44届香港电影金像奖》中获「最佳女配角」，她在颁奖礼结束后，与老公周祉安齐齐出席电影公司举行的庆功宴，更应传媒要求锡锡，场面温馨。讲到她这晚同时得到「最佳衣著奖」，她表示完全无想过，笑言没白费时间把屁股操到很结实，「无白操，真的很辛苦，操到大腿很累。（会继续保持？）不会，一阵就会食嘢不做运动。」

奖座即场刻名意义大

她提到这晚的奖座特别有意义，因为以往金像奖都是之后才为得奖者刻名，但今年就即场刻名，她在后台见到后觉得很有意义，名牌刻名后就亲自镶在奖座上，好似自己有份做个奖，又很很开心《再》片夺得多个奖项，讲到黄又南失落「最佳男配角」，她表示有点为他感到失望，但刚才有与他拥抱都ok。

老公惊喜未定

至于老公有无讲要点同她庆祝？她笑说没有，但相信老公会给她惊喜，「食餐饭都很开心，又或者明天在家看电影都好。」去年卫诗雅夺影后后，老公特意为他订造公仔庆祝，但公仔的样子与她真人有距离，问到老公是否会再订公仔？她笑言有问过，但老公无答她，又说想去旅行，去边都可以。

