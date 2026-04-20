金像奖2026｜卫诗雅赢「最佳女配角」夸老公旺妻 忆7年前迷茫担心失业

卫诗雅凭《再见UFO》获「最佳女配角」，同时夺「最佳衣著奖」。她在后台接受赞助商礼物，受访时哽咽感谢在场传媒，「你哋睇住我长大，感受到大家支持。」

卫诗雅多谢上天

卫诗雅感恩凭7年前拍摄电影角色获奖，称7年前十分迷惘，「好怕之后冇人揾我拍戏！」得奖后想对7年前的自己说声多谢；《再见UFO》几个月前才决定上映，觉得非常神奇，指上天永远有最好的安排，并再次感谢身边支持她的朋友、伯乐。提到她去年赢影后激动落泪，今年在台上就非常镇定，她笑称从「哥哥」朱栢康接过奖项时，比较淡定，「我有进步！」问到可有觉得老公旺妻？她笑说：「都系！老公都几好，无限量支持，好似我条裙露腿又露股都冇话太性感，相信我所有决定，佢旺我！」（老公刚才好配合kiss cam）他好钟意，追住我嚟锡，怕人哋影唔到！（叫他来后台影相？）他喺出面，后补。」