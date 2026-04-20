Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金像奖2026｜卫诗雅赢「最佳女配角」夸老公旺妻 忆7年前迷茫担心失业

影视圈
更新时间：00:15 2026-04-20 HKT
发布时间：00:15 2026-04-20 HKT

卫诗雅凭《再见UFO》获「最佳女配角」，同时夺「最佳衣著奖」。她在后台接受赞助商礼物，受访时哽咽感谢在场传媒，「你哋睇住我长大，感受到大家支持。」

卫诗雅多谢上天

卫诗雅感恩凭7年前拍摄电影角色获奖，称7年前十分迷惘，「好怕之后冇人揾我拍戏！」得奖后想对7年前的自己说声多谢；《再见UFO》几个月前才决定上映，觉得非常神奇，指上天永远有最好的安排，并再次感谢身边支持她的朋友、伯乐。提到她去年赢影后激动落泪，今年在台上就非常镇定，她笑称从「哥哥」朱栢康接过奖项时，比较淡定，「我有进步！」问到可有觉得老公旺妻？她笑说：「都系！老公都几好，无限量支持，好似我条裙露腿又露股都冇话太性感，相信我所有决定，佢旺我！」（老公刚才好配合kiss cam）他好钟意，追住我嚟锡，怕人哋影唔到！（叫他来后台影相？）他喺出面，后补。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影
金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影
影视圈
2小时前
天气︱天文台料明起连落6日雨 低压槽、东北季候风「接力」攻港 周五、六迎降温
社会
11小时前
金像奖2026红地毡盛况现场直击 章子怡舒淇陈法拉高贵现身 古天乐宣萱「情侣档」亮相
01:20
金像奖2026红地毡盛况现场直击 章子怡舒淇陈法拉高贵现身 古天乐宣萱「情侣档」亮相
影视圈
5小时前
金像奖2026丨朱家欣获颁终身成就奖 被封港产片特效之父 弟妇为钟楚红、妻为陈依龄 生于演艺世家
金像奖2026丨朱家欣获颁终身成就奖 被封港产片特效之父 弟妇为钟楚红、妻为陈依龄 生于演艺世家
影视圈
4小时前
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
74岁苗可秀低调返港近况曝光 昔日美貌胜林青霞被封「嘉禾公主」 曾与李小龙传绯闻
影视圈
16小时前
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
鸡蛋为何常温卖，回家却要冷藏？专家：市售鸡蛋缺「天然角质层」是关键！
饮食
15小时前
俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场
俞琤慈善骚阵容劲过颁奖礼 陈奕迅杨千嬅软硬天师激罕同台 张学友挨眼瞓压轴登场
影视圈
11小时前
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
长者饮茶优惠2026｜10大酒楼/中菜厅乐悠咭折扣！$2茶位/免加一/点心放题半价
饮食
2026-04-18 17:01 HKT
廖子妤首夺最佳女主角 大马来港14年不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026
廖子妤首夺最佳女主角 大马来港14年不惜裸露 与男友卢镇业拍住上丨金像奖2026
影视圈
1小时前
中环珍姐BaseHall分店结业！大方公开港式腌扒秘方 梳打粉非必须？强调1材料极重要：嫌麻烦就嚟见我哋
中环珍姐BaseHall分店结业！大方公开港式腌扒秘方 梳打粉非必须？强调1材料极重要：嫌麻烦就嚟见我哋
饮食
13小时前