金像奖2026丨杜德伟演戏感激吴孟达启发 夺「最佳男配角」意义非凡：做个好演员

杜德伟凭电影《风林火山》获得「最佳男配角」，他在后台表示自己入行已40年，好耐也未试过咁紧张，可能是因电影是音乐以外比较陌生的范围，而他又分享2003年曾与吴孟达合作拍戏的感想。

杜德伟分享与达哥相处

他指当时拍了两个半月，与达哥每天朝夕相对，深深被他对演戏的诚意启发，而达哥也送了一本叫《角色的诞生》书给他，也就是《喜剧之王》中所讲的戏剧大师史坦尼斯拉夫斯基的理论，自己看完之后就发现2003年前完全不知道怎样才是一个演员，所以要多谢达哥启发自己，而03年之后，自己每做一部戏，都会尽量去做一个称职的演员，又指在香港已差不多20年没有拍戏，今次这个奖是返来香港拍戏第一个奖，现在也想好认真去做到一个好的演员，因觉得这个奖项对自己意义非凡。

杜德伟向梁家辉取经

杜德伟又透露跟梁家辉相识多年，两人因为相似故多年来以兄弟相称，笑指对方是大佬，自己则是细佬，知道在《风林火山》中有机会合作，所以找他取经：「当我收到剧本时，见到有棘手的戏份，就去请教佢，多谢佢跟我分享演戏心得， 有场重要戏，佢用了4、5个方法即场演绎畀我睇，我近距离见到佢发挥，非常震撼，我呆咗，佢演完之后再叫我演一次畀佢睇，我连对白都未记得。」