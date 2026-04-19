金像奖2026丨麦浚龙《风林火山》夺最佳美术指导 会办大型庆功 谈拍外传：一定会有安排

麦浚龙凭《风林火山》获「最佳美术指导」，他与拍档Jona Sees在后台受访，麦浚龙表示得奖很开心和感动，除了做歌手和导演，在创作过程中无论几辛苦都会完成，讲到《风》已获得「最佳服装造型设计」和「最佳视觉效果」，问到可想继续攞奖？他表示会平常心，没有想太多，透露与杜德伟一起到会场时都有倾过，指《风》片很梦幻，很多情景仍历历在目，有提名已很开心，多谢所有为电影行业作出贡献的每一位。

麦浚龙尽快约大家庆功

问到颁奖礼后可会庆祝？他表示会，但要物色一个比较大的地方，因为电影的团队人数很多，今晚也有很多外国团队来参与，他表示会尽快约大家庆功。问到可会拍外传？他说：「相信一定会有安排，昨日才看完一个5个半钟的长版。（会有机会上映长版或导演版吗？）之后有机会再倾。」