彭家丽戏瘾大发感激关海山提携 担任歌唱比赛评判︰临场表现最重要

《JOOX 港乐新声 2026－大湾区唱将大赛》，经历数月激烈选拔，终于迎来总决赛。8位新世代唱将于5月17日晚登上麦花臣场馆舞台，争夺年度最强「港乐新声」宝座！

彭家丽畀贴士参赛者

今届比赛以「跨越地域的文化溯源之旅」为主轴，从深圳到香港，汇聚大湾区音乐力量，发掘潜藏于城市与校园的实力唱将。经过重重筛选，最终八强名单正式诞生：刘峻毅、林守钧、黄可泳、黄礼锾、翟海晴、赵煦龄、张卓尧及康椿林，实力与风格兼备，势必擦出激烈火花。其中5位参赛者刘峻毅、张卓尧、林守钧、黄可泳及黄礼锾（19日）亲临在马鞍山举行《JOOX 港乐新声2026大湾区唱将大赛》新闻发布会，争取观众与粉丝支持，更率先在台上接受斗气考验。评判之一的实力派歌手彭家丽出席发布会，她表示主要看参赛者临场表现。她提醒参赛者要多睡，保持休息，免得影向比赛当日表现。她说：「我的评审准则，觉得公正最重要，试过为一些歌唱比赛做评判，明明给予某位参赛者最高分，但最后结果九出入，对于造马的比赛我好反感。」

彭家丽戏瘾大发

最近彭家丽开设了抖音，看到很多以前自己演出剧集的片段，令她戏瘾大发，希望有机会再拍剧。她说：「以前曾与虾叔（关海山）合作过拍剧演父女，当时他跟工作人员说，很喜欢这个女仔，多些找她拍剧。但后来因为要专注唱歌，就减少了演戏。」她亦学过拍摄短片的课程，曾交过一段3分钟的短片，当时找了港台一位女主持及王祖蓝的妹妹参与演出，这是她第一份功课。她都有兴趣再拍些短片，但她只能拍到其他人，如果自己演出，就要找人帮忙。

彭家丽手机被Hack

提到日前彭家丽的电话被Hack，骗徒透过她电话周围发讯息向朋友借钱。她说：「我即时通知身边所有朋友，不要中招。我有位朋友经微信支付过了一万元给我，幸好骗徒拿不到钱。」大会评判除了彭家丽，更会在决赛夜邀请一位神秘嘉宾助阵，尚有多位重量级大会评判，包括：著名音乐人Pam Chung（钟达茵）、唱片及演唱会制作人邓永威（Amic Tang）、香港游乐场协会副总干事饶奕明、著名娱乐公司负责人简铭进，从专业角度严选最具潜力新声。

《JOOX 港乐新声 大湾区唱将大赛》详情

大会特别于（19日）假马鞍山MOSTown新港城中心举行《JOOX 港乐新声2026大湾区唱将大赛》新闻发布会，透露决赛详细内容及公布将于明日中午12:00起正式公开售票，票价为$380元及$220元。今次活动旨在以年轻新声，为港乐注入鲜活能量，所以冠军奖品之一是JOOX为冠军制作一首歌并于网上推广，成为年轻人出道做歌手第一步。