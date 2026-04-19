胡美仪旺角街头用歌声疗愈情绪 受宏福苑火灾启发

香港人情绪问题日益严重，情感创伤往往无处释放。资深演艺人兼心理治疗师胡美仪突破传统辅导模式，首次走上旺角街头，为市民带来一场别开生面的情绪支援活动，透过沉浸式的音乐与对话，打开众人心扉，推广心理健康。活动吸引逾百名市民参与，场面热闹。胡美仪表示：「这场接地气的活动只是个开始，期望街头成为一条充满活水的河流，让整座城市充满生命力！

胡美仪藉歌词鼓励大家

胡美仪在活动中选唱邓丽君经典名曲《漫步人生路》，结合「唱」与「谈」的全新情绪辅导手法，向市民传递豁达、乐观、积极的人生哲思。她藉歌词鼓励大家在漫长曲折的人生路上，不畏艰难，相伴前行，追求理想的同时享受当下美景，以欢笑面对挫折，始终对生活怀抱希望。这场名为「胡美仪与你『街头』唱谈、畅谈」的活动，于昨日（18日）在人多稠密的旺角东火车站对出空地举行。「活动当日我们提供了十个名额让市民接受免费情绪辅导，想不到反应这么热烈！」胡美仪表示，虽然受限于时间与场地，效果依然理想。

胡美仪为市民提供情绪支援

胡美仪工作室首次以唱谈方式为市民提供情绪支援，主要受大埔宏福苑火灾事件启发，她认为社会上有许多受情绪困扰的市民急需支援。自上月起已为搬迁至田湾邨的「宏福老友记」举行每月一次的「宏福茶会」，分享其演艺人生。她说：「未来将每月举办一次茶聚，为宏福苑幸存者提供长达六个月的心理辅导，陪伴他们走过伤痛。」这次破天荒走入街头，胡美仪坦言是基于过去七年从事情绪辅导的经验。以往服务主要采一对一、小组或讲座形式，成效有限，加上许多情绪受困者不愿在人前表达感受，因此她希望走上街头，以抛砖引玉的方式唤醒社会、市民与患者正视问题，共同寻求解决方法。