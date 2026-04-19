陈家乐每日自我怀疑 力求演技进步 得悉入围争金像影帝 崩溃爆喊｜名人杂志

陈家乐入行20年，今年凭《像我这样的爱情》入围《第44届香港电影金像奖》最佳男主角，是他首度争夺金像影帝的宝座，他表示知道入围时忍不住喊了出来，很开心得到业界的肯定，未来会继续努力，笑谓视刘德华和古天乐为目标，指他们除了是演员也有其他身份，在每一个岗位都做得很好。而他近年也开始接触幕后和音乐制作，笑言有意出歌，但仍在等待适合的时机。

撰文：黄佩丽 摄影：朱伟彦

陈家乐谦称自己跟成为好演员还有一段距离，但也许正是不自满，才能力求进步。

陈家乐在电影《像我这样的爱情》中饰演的「阿健」，是一名为残疾人士提供性服务的义工。虽然他外表健全，但内心却隐藏着脆弱与创伤。故事讲述他认识了患有脑性麻痺的女主角「阿妹」（廖子妤饰），两人从一段服务关系开始，逐渐发展出一段互相疗愈、超越传统的深刻情感。阿健这个角色与身体残疾但内心开朗的阿妹形成强烈对比，探讨了两个受伤灵魂如何互相慰藉与扶持，二人的精湛演技备受肯定，他们凭该戏分别入围金像奖最佳男、女主角，亦是二人首度争夺金像影帝、影后的宝座。

宣布入围前扮冷静

陈家乐入行20年，一直专心钻研演技，珍惜每一个演出机会，每次有作品上映，最期望就是听到同业和观众的意见，每当有人赞他有进步时都很开心，而今次凭《像》片入围金像影帝，是业界对他最直接的支持和鼓励，他回想知道入围一刻的情况，由扮无嘢到喊出来，情绪起伏甚大。



「相信每个演员拍戏时都不是为攞奖，我只想演好每个角色，但今次电影上映后，唔少人都话我做得好，话我有机会，开始令我谂多咗。宣布入围名单当日，我都尽量保持平静，不想对提名有太多期望，甚至是刻意不看直播，当日我有些事要处理，但又有好多朋友提我要看，他们比我更紧张，觉得是我入行20年来最近个奖的机会，我都跟他们说睇到就睇，最后我和太太（连诗雅）在一个地方坐低看，我就扮不经意，但太太好紧张，系咁捉住我只手话就到啦，直到我见到卫诗雅的表情时，即刻就演唔到落去，我都崩溃到喊咗出来。」

对手强劲 仍然有自信

陈家乐又指太太一直都对他有信心，看完戏后也表示很喜欢，觉得与他过去的演出很不同。讲到他在戏中有大胆演出，问到太太可有说下次可以更大胆？陈家乐表示没有问太太这个问题，而且她也不能介意，只要他决定去做，太太都会很支持。



陈家乐首度争影帝，他的对手也不容忽视，包括凭《私家侦探》及《寻秦记》两部作品双料入围的古天乐、影帝级人马《捕风追影》的梁家辉，以及《金童》的张继聪，当中古天乐在《第32届香港电影评论学会大奖》中凭《私》片获最佳男演员，梁家辉亦在导演会年度颁奖礼中获颁最佳男主角。陈家乐表示每一位候选人都是非常厉害的演员，「我有看其他候选作品，张继聪在《金童》有好大突破，我很喜欢古天乐在《私家侦探》的演出，梁家辉直情是教材级演技，我对自己都有信心，尽了努力去演，希望有机会。他们都是强劲的对手，其实好难讲边个演得好就一定会有奖，因为每位投票的评审都有自己的那把尺，无话边个机会大些。」

不羡慕卫诗雅有攞奖运

陈家乐是颁奖礼稀客，问到可曾怀疑过自己的演技？他笑言每一日都在怀疑自己，但不是因为奖而怀疑，而是每一日都觉得自己是否不适合做这行，觉得自己与成为一个好演员还有一段距离，「我经常在想，究竟点做才是最好？点样才会有进步？每一日都想得很多，但对提名或奖项就无特别想太多，拍戏最重要是享受过程，不会因为觉得这个角色特别有发挥，就觉得会有奖，也很少在完成演出后去想会有甚么成绩，得到观众的认同已经很开心。」



讲到好友卫诗雅是颁奖礼常客，他表示没有羡慕过对方，但有想像过如果自己能够上台要多谢甚么人，笑谓在银色旅途上有很多想感谢的人，会统统记下来，免得有机会上台时会讲漏任何一个。

想似刘华古仔般厉害

陈家乐在演艺路上有很多人想感谢，也有视为奋斗目标的偶像，笑言古天乐和刘德华都是他的目标，并曾与二人合作过，「好荣幸与他们都有合作过，能够近距离有过对话，听他们分享经验，也有好多私下的聊天，觉得他们好劲又专业，即使投入工作，也不会令身边的人紧张，令大家都想做好同一件事。最劲是他们有好多不同范畴的岗位，每一个岗位都做得很出色。好似古天乐是演艺人协会会长，会中有很多事要处理，他都亲自落手落脚去做，为行业付出很多，希望自己日后有能力时都可以像他一样。」

望能再追音乐梦

电影圈正值寒冬，陈家乐不讳言近2年的确是少了工作机会，但无工开时也不会赋闲在家，趁有时间积极装备自己，透露最近正在学习制作音乐，笑言仍有音乐梦，「我之前都有写过一些歌，又有夹band玩结他，但都很小学鸡，对做音乐有兴趣，但揾监制帮手都要钱，我无budget，哈哈。我又喜欢问东问西，次次都问人都怕烦到人，现在有AI最好，一有不明先问AI，它会教我点做，有初步认识后再问监制，就会比较容易问到一些精准的问题，人地答你都易些。」不过出歌都是很初步的想法，他也不想为出歌而出歌，希望是在有意义的情况下让大家认识他的另一面，「如果要在歌曲上讲到我的想法，最好就是自己写埋词。我有试过写，但真的很难，就算觉得自己写得很工整，以为好好，但一唱出来才发现很难咬字，个音很难唱出来，原来填词都是一个学问，我仍有很多事要学。」

化妆：Khaki Yan 发型：Kenrick Siu

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