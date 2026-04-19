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BLACKPINK Jisoo兄长金正勋陷家暴丑闻 妻子再发声称向律师求助不果 婚后才知姑仔是名人

影视圈
更新时间：15:00 2026-04-19 HKT
发布时间：15:00 2026-04-19 HKT

韩流天团BLACKPINK成员Jisoo的兄长金正勋，近日疑深陷桃色风波及家暴丑闻。继日前被指卷入性侵未遂案被捕后，昨日（18日）一名自称是其妻子的A女，在社交平台上称遭到金正勋长期家暴。她不仅公开多张身体瘀青的伤势照片，更泣诉被逼拍摄不雅影片等惊人指控。A女表示连日来承受巨大压力，坦言：「几日没吃一餐、没睡一觉」，甚至痛苦表示「想死」。

A女手握证据却被律师劝退

A女于昨晚（18日）先是公开一封亲笔信与一支「USB手指」，并指称所有关键证据都已储存在内。她透露，刚收到了另一位「实际受害者」的私讯，暗示案情可能还有更多内幕。

A女也提到，她曾带著资料寻求法律协助，但律师表示，若缺乏录音等直接证据，加上诉讼时间与金钱成本过高，胜诉机率不高，建议她不要提告。A女形容当时感到「天都塌了」，也终于明白为何金正勋过去施暴时，总会刻意抢走她的手机，目的就是为了湮灭证据。

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A女婚后才知老公是Jisoo兄长

对于外界质疑她是否为了钱或名气，A女在信中郑重否认。她表示，交往期间对金正勋的家庭背景一无所知，直到两人完成结婚登记后，夫家亲戚提到她长得像某位艺人，她上网搜寻后，才惊觉自己的老公竟是Jisoo的亲哥哥。她更透露，搜寻过程中还看到疑似金正勋的私密影片外流，怀疑这也是男方一直隐瞒身份的原因之一。

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A女不堪网暴身心崩溃萌生轻生念头

今日（日期）凌晨，A女再度发文，表示在事件曝光后，虽然收到许多支持，但「99则正面留言，也可能被一则恶意评论彻底击溃」。巨大的网暴让她身心俱疲，数日无法进食与入睡，甚至出现强烈的轻生念头。

她坦言，父母曾劝她低调处理，但她认为自己是经过数月深思熟虑才决定公开，即使可能遭受辱骂或陷入风险，也已做好承受一切的准备，不能草率结束。她同时也担忧未来可能遭对方反咬，诬陷她是为了贪图金钱而捏造指控。

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防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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