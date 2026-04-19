王祖蓝私下较少与李家鼎联络：家和万事兴 囡囡客串儿童节目做「茄喱啡」

由王祖蓝主演、以渐冻症为题材的电影《给我1天》昨晚（18日）举行慈善观映会，英皇资本集团主席杨玳诗也有出席。祖蓝身形发福不少，他笑指本来想减肥，但因为肠胃不舒服，不进食就会胃痛，所以越食越肥。

祖蓝和阿Sa同渐冻人交流

提到电影，祖蓝指本来会在2022年上映，但因疫情未完结关系所以卖了给平台，故当时没有正式在香港上映，而今次难得被渐冻人关怀协会用作慈善用途，用来鼓励病友及照顾者，又笑指这是人生唯一一部文艺片，虽然没有机会呈现给大家，但现在这样又有另一种意义，他表示当年家人也有看过电影，大家都感动到喊：「我当年同阿Sa（蔡卓姸）都做咗好多功课，又去画画，又同渐冻人交流，而真系渐冻人亦有演出，饰演我嘅亲人，啱啱上年都离开咗嘅（吴）博君，佢都喺电影𥚃面，啱啱再睇返都有啲回忆。」

祖蓝回归儿童节目

提到工作，祖蓝指现在回归儿童节目，在内地做「儿童音乐剧」，两位女儿也有份做「茄喱啡」：「人哋𠮶啲小朋友真系练好嚟，咁你过嚟探班，唔可以抢戏，咁就畀佢哋客串几个冇乜用嘅镜头。」祖蓝又谓女儿在演戏方面也有兴趣，自己稍后将会拍摄下一季，所以到时可能会给一、两集让女儿试试看。另外，问到是否有关心李家鼎？祖蓝指两人私底下比较少联络，但在媒体上看到发生什么事，不过他觉得「家家有本难念的经，家和万事兴。」