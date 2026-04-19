陈家乐客串「EEG 25+ 限定店」店长 sell经典校刊勾起中学回忆

前日（17日），英皇娱乐于尖沙咀星光大道的「EEG 25+ 限定店」突然出现一位星级店长、就是将于今天举行的香港电影金像奖中，有份各角逐最佳男主角的陈家乐。这次他客串做一日店长，现场逼到水泄不通，fans及游客争相举机拍照，场面墟陷。

家乐推销到声嘶力竭

当日家乐非常称职，落力推销到声嘶力竭。原本不少粉丝到限定店已经锁定目标，不过被家乐三寸不烂之舌一出：「呢个袋得返好少咋！」、「呢本校刊唔买一定后悔！」、「呢块歌词镜真系一定要买。」结果个个都乖乖加码，买多几样周边才肯离开，家乐亦十分识做，有求必应，除了于「校刊」上签名，亦逐一跟客人合照，生意立即。

家乐讲「港普」惹全场大笑

最搞笑是当遇到讲普通话的顾客时，家乐即刻使出浑身解数，讲出极度地道的「港普」——「呢个……好靓，你……要唔要？」发音同语调都充满香港特色，现场工作人员及fans忍唔住爆笑。可能是紧张过度，家乐愈落力就愈好笑，但反而令气氛更欢乐，顾客都大赞他十分可爱。

家乐险整坏收银机

事后家乐搞笑话：「我以为做店长好简单，点知原来要不停讲嘢，要脑筋急转弯睇吓可以点样sell多啲产品出去。仲有收钱，我又唔系好识用部机，整整吓成部机反起咗，我以为自己整烂咗，好彩现场店员帮手一cup就cup番好，争啲以为自己食嘢唔做嘢，做嘢打烂嘢，吓死我，哈哈。」他更谓，见到本《Yes!》校刊，即刻回忆返晒嚟，「𠮶啲系我中学时期嘅回忆，估唔到而家可以喺自己公司嘅展览买到。」