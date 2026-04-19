金燕玲学霸女儿Emma近照罕曝光 气质出众不输女明星 去年流出婚照秘嫁外籍型男

资深传媒人汪曼玲近日在facebook分享了与「配角天后」金燕玲的合照。汪曼玲透露金燕玲女儿Emma从英国返港探亲，母女罕有地一同露面，齐齐合照留念，同场的还有大导演许鞍华。汪曼玲在帖文中写道：「好耐冇见到金燕玲，中环吃饭竟然巧遇。还有由英国回港探望她的女儿Emma。从baby开始已看著她长大，如今36岁已经结婚，时间过得真快。」

Emma已婚定居于英国

照片中，Emma留著一头长发，五官精致，笑容甜美，气质十分出众，完全继承了母亲金燕玲的优良基因。虽然Emma并非圈中人，但其亮丽外型绝对不输女明星。据悉，Emma长年于英国生活。去年3月，一名婚照摄影师在Threads上载了两张金燕玲的家庭照，并写道：「早前帮金燕玲小姐同女儿Emma影了一辑家庭照，一个中式造型与一个时尚造型，两个造型喺佢哋身上都非常优雅！」照片中，Emma穿上白色婚纱，而在另一张合照中，金燕玲与女儿Emma一同穿上传统中式裙褂，Emma更戴上龙凤鈪，身旁还站著一位外籍型男，相信就是Emma的丈夫。估计当时是为庆祝女儿出嫁而特意拍摄家庭照留念。

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金燕玲离婚后重返演艺圈

现年71岁的金燕玲，演技备受肯定，但感情路却曾经历波折。她经历过两段失败的婚姻，第一段婚姻在21岁，维持了6年便告终。至1989年，她与英国执业大律师Robert Wong奉女成婚，诞下女儿Emma，但因男方出轨，最终在女儿支持下决定离婚。

金燕玲曾在访问中透露，是女儿鼓励她回香港发展事业，这才让她屡获「最佳女配角」殊荣。她更曾在得奖时感性地感谢女儿：「多谢我个女Emma，对不起妈妈不可以和你一齐在英国生活，但你好乖，才令我得到这个奖。」据悉，Emma毕业于机械工程系，一直在英国工作及生活，母女虽分隔两地，但感情极为深厚，常常靠电话维系感情。

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金燕玲获苏施黄照顾苦尽甘来

近年，金燕玲最为人熟知的，是她与香港著名电台主持苏施黄（阿苏）的多年情。两人互相扶持，关系早已升华为家人。尤其在金燕玲两度抗癌（子宫癌及乳癌）期间，苏施黄一直陪伴在侧，给予无微不至的照顾和支持，可谓情比金坚。相信即使女儿Emma未能长伴在旁，有苏施黄的照顾，亦能让她安心。

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