陈家乐结婚周年纪念拖廖子妤雨中谈情 互撑拍档登影帝后宝座

陈家乐、廖子妤（18日）出席《寒战1994》宣传活动，提到两人继《像我这样的爱情》再合体，家乐透露两人第一次演夫妻，有一场浪漫雨中谈情戏，之后才发现当天是与连诗雅的结婚周年纪念，「我也忘记了！」

廖子妤开口中同吴慷仁合作

廖子妤透露，导演梁乐民找她演一个好靓又好叻的角色，「我也担心，拍摄每日都好大压力！一个比较蠢，或者冲动啲、神经质嘅角色，有啲我嘅性格喺入面，我反对可以掌握，《寒战1994》我嘅角色比《毒舌大状》更难揣摩。我演继女，喺大家族入面好绑手绑脚。」提到她之前说想跟吴慷仁合作，她笑言今次是「求仁得仁」，自觉幸运。廖子妤同吴慷仁、谢君豪甚多对手戏，过足戏瘾。提到明天举行金像奖，两人角色影帝和影后，陈家乐、廖子妤称对对方有信心。廖子妤明言越来越紧张，希望得到「最佳衣着奖」，笑言会传讯息给评审之一的王丹妮；至于陈家乐未写感言，仍未感受到那份紧张，透露明天太太连诗雅会陪他出席。