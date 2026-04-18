港姐冠军黄嘉雯富养爱犬喂食花胶 住豪宅做马主一场赛事赢254万 网民：贫穷限制想像

32岁的2019年港姐冠军黄嘉雯，向来以爱犬之人见称，但其「富养」宠物的方式近日再度引发热议，奢华程度令人咋舌。日前，黄嘉雯在社交平台分享亲手喂饲爱犬的影片，狗狗的零食竟是名贵的花胶，据悉专为狗狗设计的花胶零食，含有蛋白质及骨胶原，能强健骨骼，甚至作为天然洁齿骨使用，但将如此矜贵的食材作为日常零食，足见其非凡的财力。

黄嘉雯住市值半亿1800呎豪宅

黄嘉雯对爱犬的宠溺，只是其奢华生活的冰山一角，她居于红磡一个市值逾半亿，面积达1,800呎的海景豪宅单位「海名轩」，客厅空间感极为阔落，全屋铺满高贵的云石地砖，气派非凡，而爱犬不仅在豪宅生活，平日还有花胶零食，网民纷纷表示「贫穷限制了想像」。

相关阅读：32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅 爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金 大骚美腿庆祝：不嬲相信你

黄嘉雯恋富二代养马做上等人

黄嘉雯入行7年以来，她凭借在TVB剧集《下流上车族》中饰演「最强小三」一角成功上位，演技备受肯定。她又与友人合资养马，其爱驹「飞马座」更在今年1月爆出14倍冷门，勇夺头马，带来高达254万港元的丰厚奖金。黄嘉雯的感情生活也相当稳定，2023年被爆出与富二代男友Jordon热恋，可谓事业爱情两得意，是名副其实的「人生胜利组」。

黄嘉雯富养爱犬喂食花胶

黄嘉雯不时拍片，分享跟爱犬的温馨日常，为了能专业地照顾宠物，专门修读了宠物美容课程。前年她更将这份热爱发展成事业，与友人合资开设宠物美容店，荣升老板娘，黄嘉雯住豪宅养名驹，现时又富养爱犬喂食花胶，生活富贵无忧。

相关阅读：TVB小花黄嘉雯意外曝光半亿豪宅内部装潢奢华 去年做马主即赢XXX万奖金财力惊人