TVB视后蔡思贝贴身透视装「胸前暗藏玄机」 战斗格大晒玉背线条 状态更胜离巢前

35岁的蔡思贝（Sisley）今年3月宣布离开工作近13年的TVB，往外发展的她，目前只有电影《少林女足》。不用拍摄的日子，蔡思贝反而更积极装备自己，不但跑步锻炼、努力做gym操肌外，更勤做皮肤管理，为随时开工做准备。

蔡思贝「战斗格」惊艳网民

蔡思贝今日（18日）在IG分享一组新相，透露正为皮肤「补充能量」。照片中的蔡思贝身处可俯瞰维港景色的房间，状态绝佳，而其一身精心搭配的「战斗格」打扮，更是惊艳一众网民。

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蔡思贝穿上极具设计感的啡色长袖透视上衣，贴身剪裁完美勾勒出其努力健身的纤瘦线条，胸前的交叉挂颈设计，小露性感，转身时更大晒玉背，女人味十足。蔡思贝下身则配搭一条黑色皮质短裤，为整个造型增添几分型格与硬朗，完美演绎「刚柔并济」。

蔡思贝打扮获赞

不少网民对蔡思贝的一身打扮留言正面，涌入IG点赞：「正呀」、「永远系最靓嘅视后」、「靓爆镜」、「时刻都这么有魅力」。也有网民欣赏蔡思贝的时尚触觉，更对她离巢后，依然保持积极进取的专业态度赞赏。

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