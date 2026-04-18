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Edan反串与妹「争仔」惊太丑被投诉到通讯局 大赞林明祯新MV好靓会支持 未试过发生交通意外认唔敢坐姜涛车

影视圈
更新时间：17:15 2026-04-18 HKT
发布时间：17:15 2026-04-18 HKT

MIRROR成员吕爵安（Edan）以代言人身份出席活动，Edan表示为该产品拍摄短片，由于玩「肌」食字，更首次以机师造型出现。提到Edan早前首次与妹妹「小如猪」兄妹档为新歌《左手拖右手》MV演出，Edan更反串戴假发及穿校裙与妹妹上演「争仔」故事。Edan笑言反串构思由自己提出，因为妹妹想他在MV多参演，所以忽发其想不如反串演出，反正大家觉得两兄妹似样，而且好适合歌曲。问到下次可会扮丑女，Edan即反问：「我以为今次已经好丑！不过扮女人太多，惊唔系𠮶件事，睇playback都惊会唔会太劲，大家顶唔顺，去通讯局。」不过Edan指MV构思，公司给予他好大空间。谈到队友邱傲然（Tiger）和妹妹Kelly 曾同台演出，问到Edan可会考虑与妹妹「小如猪」和Tiger兄妹档，四人齐齐合作？Edan笑言可以谂下，亦不抗拒，又认为大家的妹妹都比较叻，任何合作都可以试。

吕爵安支持张继聪争影帝

对于早前张继聪在社交网大赞他算系『好猛』嘅朋友，Edan表示跟张继聪合作电影《盗月者》到日本拍摄而熟落，对方在自己心目中是大前辈，大家以「Bro」相称，自己也觉不好意思。谈到张继聪于应届金像奖颁奖礼角逐「最佳男主角」，Edan表示支持对方，虽然无份到颁奖礼，但也会睇电视支持。

Edan笑蔡俊彦好惹火

谈到好友蔡俊彦推出新歌，Edan在网上亦帮手宣传。Edan表示支持蔡俊彦为兴趣而唱歌，开心见对方尝试不同的事，不过对方未来会继续剑击为主。谈到蔡俊彦被Hater攻击，Edan几时都有，又笑蔡俊彦咁惹火，不过唔使理咁多。对于绯闻女友林明祯新歌《十点后熄电话》，邀得型男王阳明担任MV男主角。Edan大赞MV拍得好靓，问到会否帮手宣传？他表示朋友都会支持。

Edan跟姜涛分享新手困难

另外，谈到姜涛早前因驾驶私家车时，因伸手向后座取帽分心，撞向路边护栏。不过姜涛未有亲自出庭，但透过代表律师承认「不小心驾驶」罪，被判罚款 1000元。Edan表示相比姜涛早一年考获车牌，也会分享新手车手驾驶时遇到不同的困难。问到姜涛和Edan的驾驶技术边位更好？Edan笑说：「如果以意外嚟评论，我未试过，但绝对需要时间训练，小心啲啰！（可有胆量成为姜涛的乘客？）应该唔系好敢坐住。」

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