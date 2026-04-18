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AK冀Haters抛开偏见 集气《我们不是什么》登三级片票房榜 ANSONBEAN飞德国模仿米高积逊跳舞有甩漏

影视圈
更新时间：17:45 2026-04-18 HKT
发布时间：17:45 2026-04-18 HKT

江𤒹生（AK）、陈毅燊（ANSONBEAN）、谭耀文等今日（18日）到铜锣湾宣传电影《我们不是什么》，ANSONBEAN化身角色Ike即场为30位幸运儿速写，他表示好开心电影票房过300万。AK则笑称票房过500万的话，他再想用甚么方法答谢观众，「大家拭目以待。」

AK望Haters放低成见

AK希望电影票房越来越好，称场次亦比之前增加，并形容时代大不同，「大家不再觉得入场睇戏是必要的活动，加上好多人见到电影有MIRROR、《全民造星》成员演出，就不会看。我知自己haters，都希望大家用欣赏的角度看这出电影。」并称谢票时，当听到观众的问题，也对电影有更多新睇法。谈到两人的演出获不少观众赞赏，AK、ANSONBEAN感谢观众的支持，异口同声表示仍有很大进步空间，会继续努力。问到AK的父母是否已入场支持？他笑说：「他们晚上去看，问我会不会谢票，话想同导演讲声多谢。（多谢导演甚么？）多谢你照顾我个仔那些吧！（希望票房过千万？）当然越多越好，三级片好似有个电影榜，希望《我们不是什么》可以上榜。」

AK羡慕ANSONBEAN寓工作于娱乐

另外，ANSONBEAN早前受邀到德国参与电影《米高积逊》全球首映礼，自细就是Michael Jackson的他，最难忘是跟偶像的排舞师学习，「其实我不太擅长跳Michael Jackson的舞，当时大会突然揾人上台，身边的外国朋友就推我上去！我有失准，有甩舞步。」AK也视Michael Jackson为偶像，「我有少少羡慕ANSONBEAN！」笑他是寓工作于娱乐。 

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