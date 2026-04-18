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前TVB体育主播伍晃荣逝世18周年 伍家锐悼念亡父「爸，Missing you」 徒弟伍家谦忆恩师

影视圈
更新时间：19:00 2026-04-18 HKT
发布时间：19:00 2026-04-18 HKT

前TVB体育新闻主播伍晃荣，凭借其独特的报道风格及金句「波系圆嘅」，深受观众喜爱。 可惜天妒英才，伍晃荣于2008年4月17日因白血病引致器官衰竭逝世，终年67岁。昨日（4月17日）正是他逝世18周年的日子，曾与他共事的徒弟、同为前体育主播的伍家谦一如往年，在社交平台上载长文悼念恩师，分享昔日点滴。伍晃荣的儿子伍家锐亦在Threads上发文：「爸，Missing you everyday for the past 18 years」（爸，过去18年每一天都挂念你），短短一句尽显对父亲的思念。

伍家谦分享伍晃荣「火星文」电邮

伍家谦在文中以一封尘封已久的Hotmail电邮揭开序幕，忆述在2006年，退休后的伍晃荣移居美国，在那个还没有智能电话的年代，两人决定以电邮保持联络。伍家谦笑言自己当时文笔有限，只能写出「Hello伍生你几好吗？Sorry呀一直冇揾你，因为好多嘢做呀一返屋企就想训喇」，竟收到恩师越洋的「错字提醒」。由于伍晃荣的电脑没有中文输入，他便以自创的广东话拼音回复，指出伍家谦将「瞓觉」错写成「训觉」，更幽默地自诩「退休之后仲好醒目」。这个微小的细节，让伍家谦感受到恩师对文字的严谨，即使闲话家常，也不容有失。

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伍家谦多谢恩师昔日高压管教 

正是这种对细节的执著，深深影响了伍家谦的职业生涯。他坦言，与伍生共事的两年多是「高压」的，但正因如此，才让他从一个粗心大意的新人，蜕变成一个对自己有严格要求的人。他写道：「原来，当一个你佩服嘅人曾经用一套标准去要求你，而你又知道方向正确嘅话，咁到你往后人生做任何一件相关嘅嘢，你都会不知不觉咁用同一套标准去要求自己。」时至今日，无论是撰写长文还是几十字的社交媒体帖子，他都会反复检查，确保语意、标点、用字皆准确无误，这种潜移默化的影响，让他明白到当初以为的「严苛」，其实只是作为传媒工作者的基本底线。

伍家谦每年出文悼念否认抽水

伍家谦每年4月17日，都会发文纪念，形容这天像考试般，将文章呈给伍生过目。虽然今年因工作繁忙而「迟交」，但他仍不忘向年轻一代推荐伍晃荣先生的经典报道，希望大家记得「香港曾经有一位很出色很出色的体育新闻报道员」。 面对外界可能出现的「抽水」批评，他如今已能坦然面对，做好自己的事就足够。

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前体育主播伍家谦脚伤恶化

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