曾志伟、黄杏秀同日生日派对阵容大不同？不再一同庆生 秀姑70大寿星光黯淡疑与陈百祥有关

陈百祥（阿叻）的老婆黄杏秀（秀姑）与演艺圈大哥大曾志伟，两人虽年龄相差三岁，却巧合地在4月14日同日生日。往年两人一同庆生是娱乐圈的年度盛事，但自从陈百祥与「校长」谭咏麟（阿伦）传出不和后，此景已不复再。今年，黄杏秀庆祝70岁大寿，老公陈百祥为她举办了生日派对；相比之下，曾志伟移师深圳举办的73岁生日会，场面盛大，星光熠熠，两者形成鲜明对比。

谭咏麟贺曾志伟生日场面墟冚

今年曾志伟庆祝73岁生日，选择在深圳举行盛大派对。他的挚友谭咏麟亲自到贺，力证两人友情不变。此外，苗侨伟与戚美珍夫妇、陈展鹏夫妇、黎诺懿、吴启华、梁汉文、车婉婉、姚乐怡、阮兆祥、谢天华等超过百位明星好友出席，场面极为热闹，再次彰显了他在圈中的号召力。

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黄杏秀马会办寿宴温馨低调

与此同时，黄杏秀则选择在生日当晚于跑马地马会举行寿宴。宴会邀请了王敏德、黄依汶与老公陈国坤、黄长兴、陈浩民、王晶、刘浩龙、吴国敬等好友。从网上流传的影片可见，王敏德兴奋地拿起麦克风高歌，而陈浩民虽盛装出席，但拿著麦克风时却目光呆滞，似乎略带醉意。值得注意的是，过去的常客曾志伟与谭咏麟均未现身。派对主角黄杏秀身穿一套喜气的红色套装，在老公陈百祥的温馨陪伴下上台切蛋糕。当被问及生日愿望时，黄杏秀简洁而真诚地表示：「身体健康！」这个愿望道出了步入古稀之年最朴实的期盼。

陈百祥与谭咏麟传不和多时

回顾以往，黄杏秀与曾志伟同日生日的庆祝活动，总是好友云集。然而，近年传出陈百祥与谭咏麟因对明星足球队的运作理念产生分歧而导致不和，自此以后，陈百祥、谭咏麟、曾志伟这三位昔日好友已鲜有同场出现。今年的两场生日派对，似乎也间接印证了这个传闻，过去的友情与热闹场面已成追忆。

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