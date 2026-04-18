诸葛紫麒首任仁济总理 透露长子留英读书可多抽时间做慈善 老公太忙一个月只能见1、2次

首次成为仁济医院总理的诸葛紫麒（Marie)今晚（17日）到湾仔出席「仁济医院第59届董事局就职晚宴」活动。由于12岁的长子去年已经转到英国读书，所以Marie现在可以多抽一点时间出来做慈善工作。之前曾传出她因情绪问题所以减少出席公开活动？Marie表示对，不开心的时候自己静修，也会去旅行散心，以及多些帮助有需要的人，现在可以多些出来见大家。

Marie称细仔也想去英国

Marie表示，还以为长子到英国读书会不习惯，怎知他却很喜欢寄宿学校的生活，而7岁的细仔也嚷着要跟哥哥到英国读书。问她现在是否多了与老公的二人世界时刻？Marie表示，没有呢，老公现在非常忙碌，一个月大约只能见到他一至两次，她说：「今日我的总理就职典礼他也赶不及会回来，要到下午才返抵香港，但我也明白他因为工作忙。」