钟培生婚后首偕妻公开亮相避谈双喜临门 自爆想生6个组队打机 庄雅婷腹部微隆着底鞋现身

钟培生与庄雅婷自上月结婚后首次以夫妇身份出席公开活动，今晚二人手拖手出席「仁济医院第59届董事局就职晚宴」。见庄雅婷侧面腹部微隆，钟培生被问到是否有双喜临门的好消息公布？起初他表示，由太太作主，随后补充，今天是来支持董事局主席罗颖怡，不想将焦点带走。

钟培生夫妇计划明年或后年补摆喜酒

他接着开心透露，因自己与太太工作忙碌，打算在双方均有空档时，于明年或后年才补摆喜酒。再被追问是否有其他喜讯？他说：「很多喜事，（是否打算在网上突然公布？）如果幸运，我也想有很多小朋友，太太是公众人物，我也经常与大家见面，若然有小朋友的话也不会让小朋友见报，生1个、生6个或10个也好，我想生6个，但也要他们懂性才让他们拥有自己的社交帐号。（你期待做父母？）我很期待。」

想生5子1女组队打机

问庄雅婷听到老公说要生6个小朋友会否被吓惊？她笑称：「惊呀！惊呀！待游说我多一阵子，（暂时接受到生多少个孩子？）3个还接受到，因为想亲力亲为照顾小朋友，现在要兼顾工作，而且还要读书，（生了孩子会当全职妈妈吗？）我热爱工作，希望工作和家庭能兼顾。」钟培生透露，想生5子1女，那便可以组队打机！