「肥仔聪」林子聪自爆豪宅价值逾三千万 公开大屋内部掀讨论 拒为子女做「楼奴」：无必要

林子聪（肥仔聪）当年凭电影《少林足球》「六师弟」一角深入民心，转型成为全方位艺人，除了担任演员外，亦执导过多部影视作品。近日林子聪拍片分享家居环境，竟引起大批网民疯狂讨论，皆因林子聪的家居是一个舒适宽敞的四房单位，大露台直接睇到沙田马场，只需安在家中拿著望远镜可以安心睇赛马，当然令不少人羡慕又妒忌。

林子聪自爆屋企估值3千万

日前林子聪再拍片回应网民的疑问，自爆屋企估值3千万！林子聪笑说：「以香港嘅尺度嚟算，我呢间屋大概 1300多呎，换算成内地嘅讲法，大约就系130平方左右啦。而家香港嘅价格，呢款屋大概要2500万到3000万港币。但系具体到底值几多钱？其实我真系唔系好清楚。因为我间屋唔系买嘅，系租嘅！」

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林子聪：无必要畀咁多嘢佢哋

林子聪与任职芭蕾舞导师的老婆Christy结婚14年，育有一子一女，家庭生活幸福美满。他的家居环境，亦会优先迁就小朋友生活。林子聪早前拍片介绍寓所，最初幽默地澄清：「大家不要再说我在香港住甚么豪宅别墅了！」想不到事件再度发酵，搞到林子聪再度拍片解释只不过租兼分享「理财逻辑」：「我自己计过，买呢间屋嘅钱，如果攞嚟租楼，大概可以租50到60年。到时我都大约110岁啦，我应该住唔到咁长时间喇？」林子聪笑称与其一次过拎几千万买楼，不如分开慢慢租，钱仲可以有其他用途。对于有网民直斥「唔买楼留畀小朋友」的说法，他说：「我觉得仔女本来就有自己嘅一片新天地，我哋无必要畀咁多嘢佢哋。佢哋往后可能会比我活得更好、更有成就，到时系我靠佢哋，唔系佢哋靠我啦！」

林子聪澄清没有不认可普通话

林子聪又坦言会将原本准备买楼的钱，拿去投资一些比较稳定的保险或基金：「到佢哋长大咗，如果佢哋无本事，或者有需要，就可以攞呢笔钱去用。但如果佢哋本身好有本事，根本唔使攞，咁呢笔钱就留返畀我同老婆环游世界啰！」林子聪的一对仔女遗传妈妈舞蹈天份，经常在舞蹈比赛得奖，林子聪一直对仔女悉心栽培，但亦有人质疑应「喺屋企唔同仔女讲普通话」，他直言：「大家唔好绑架我好唔好？我绝对唔系唔认可普通话。首先，我对仔女喺学校入面，只能够讲普通话同英文，粤语系唔可以喺学校讲嘅。佢哋喺学校全日都用普通话沟通，所以普通话系完全无问题。佢哋已经讲咗成日普通话同英文，返到屋企，我一定会用粤语同佢哋沟通。第一，系想佢哋唔好忘记自己嘅方言；第二，你知唔知全球有几多人讲粤语？大约有8000万到 1.2亿人。学识咗粤语，第时去到海外，好容易就揾到老乡，𠮶种亲切感系好紧要㗎！」

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