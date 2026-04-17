卢慧敏《夜王》加长版戏份重见天日 自爆拍摄压力大：对住子华Sammi好惊 许恩怡再战金像影后获女神妈妈柏安妮隔空力撑

卢慧敏(Amy)、许恩怡及陈慧琳今日出席时尚品牌活动，Amy在电影《夜王》导演加长版中的戏份终于重见天日，问她是否感到很开心？她称自己与其他演员都能出镜，可以令电影更加精彩的确很开心。但，明白电影长度、剪接问题或故事突然改变，被删剪也习以为常，故之前没有不开心，当然，可以出到更开心。

Amy英语对白获赞

片中她饰演卢镇业妹妹（Ella)，英语对白获赞，她说：「拍摄时有少少压力，因为面对一班『小姐』、黄子华和Sammi个个睇住，自己要有气场，对镜头要有压场感，自己是好惊，但Ella（角色）就没问题。」她笑言希望有第二或三集会再有自己份演出。

许恩怡已备战衣怕大风吹乱头发

连续在两届获提名金像影后的许恩怡在颁奖礼前夕感到兴奋，难得有大型聚会能与其他演员一起相聚，她已选好了战衣，不过性感有不同方式去表达，也怕今年天气不稳定会下雨，而她最怕太大风把头发吹乱。她指妈妈柏安妮与上年一样不会到现场支持，却会穿睡衣坐在电视机前看颁奖礼。问她母亲节有何表示？许恩怡笑指自己与妈妈也都忘记了，不过，她估计自己应该身在外地工作，会和妈妈短讯，她笑指，每天也有关心问候妈妈，所以每天都是母亲节。身边的Amy提议她送个手袋给妈妈做礼物，许恩怡说：「太贵了，你赞助我才ok！」