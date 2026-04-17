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《三一万能合》众星力撑 Jeffrey睇到眼湿湿反思人生 MIRROR三子大赞演员剧情无得顶

影视圈
更新时间：19:15 2026-04-17 HKT
发布时间：19:15 2026-04-17 HKT

由凌文龙、麦沛东、岑珈其及何洛瑶（Sica）主演的舞台喜剧《三一万能合》，正于湾仔艺术中心寿臣剧院上演，演期由即日至4月25日，总共演出15场，门票继续于「扑飞 POPTICKET」热卖。《三一万能合》演出如火如荼，近日不少艺人嘉宾捧场，星光熠熠，当中包括MIRROR的吕爵安（Edan）、杨乐文（Lokman）、陈瑞辉（Frankie）、「6胶」的魏浚笙（Jeffrey）、刘沛蘅（Hillary）、黄正宜（阿正）、徐浩昌（肥肠）、P1X3L的三位成员，欧镇灏（George）、吴启洋（Phoebus）、叶振弘（Marco），还有李佳芯、郭羡妮、伍允龙、谭善言、杨安妮（Win Win）、黄梓侨、胡卓希，及一众ViuTV新剧《IT狗2.0》的演员，拉大队到场支持，包括陈汉娜、余逸思、陈湛文、李靖筠及林家熙等，大家都对演出赞不绝口。 

Edan极度推荐 Lokman钟意听麦沛东唱歌

阿正透露，Jeffrey完场步出时眼湿湿，Jeffrey表示：「好感动，反思整个人生，系一个好有意义嘅故事。」阿正更大赞每个演员都做得好好。Edan激赞极度推荐：「有轻松、有幽默、有搞笑，有趣怪，亦好有深度的道理，Sica同其他演员都做得好好。大家睇得开心，又拎到嘢走。」Lokman说：「好钟意听麦东唱歌。揾到一班肯同你倾偈嘅人，揾唔到人倾偈就买飞睇啦。」Frankie说：「都好多情，有兄弟情，有爱情。」

伍允龙：喜剧包装悲剧好值得睇

伍允龙：「用好有趣方法表达畀观众，最好嘅喜剧包装一种悲剧，好值得睇，又开心又感动。」欧镇灏（George）：「好似睇紧《钢之炼金术师》嘅感觉，最尾嘅结局我系估唔到。」吴启洋（Phoebus）：「台灯声效果都好好，成个骚都好搞笑。」叶振弘（Marco）：「好好睇，开头觉得好搞笑，但睇睇吓，开始有种莫名的心酸。」李靖筠（Gladys）：「头先有讨论个结局系点，所以非常引人入胜。」胡卓希：「估唔到笑中有泪，融合之后乜都冇晒，我会唔会唔舍得呢？」WinWin：「令我都好反思，会唔会都想融合。」黄梓侨：「入面都有几多情节好感人。」
 

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