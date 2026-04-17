孖梁彦宗最后一站闯沙巴 Alton劫后余生惊见繁华机场 上山采胶竟问：好无味

ViuTV探险旅游节目《两条友。族暴走》由4月6日起，逢星期一至五晚10:30播出。两位主持梁彦宗（Chris）及MIRROR成员王智德（Alton）走进亚洲赤道地带，今晚播出的一集，Chris与Alton将前往整个旅程最后一站马来西亚沙巴。抵达沙巴机场后，见到熟悉的繁华机场，Alton即时显得十分兴奋，更笑言：「当你见过劫难，你去到边度都系幸福嘅！」之后，众人更久违地品尝到当地美食，令Alton极为雀跃，Chris更形容他「黐咗线」。

Alton随杜顺族人上山体验生活

第二日，Chris与Alton跟随杜顺族人上山体验日常生活。出发前，导游赠予二人一把PARANG（帕朗刀），并指这是山上的「ATM Card」，可用作采摘山上产物。二人随即出发体验采树胶，成功开采后有白色液体流出，Alton即展现「为食」本色，问道：「Is it tasty?」Chris与制作团队闻言：「唔系下嘛！」二人继续开采其他树的树胶，但二人发现「稀竭度」与其他不同，Chris笑言：「可能每个人嘅稀竭度都有啲唔同呢！」，Chris与Alton随即对视而笑。其后他们更亲身采摘菠萝，菠萝的美味更令Alton大赞：「Unforgettable Pineapple In My Life!」

首个到访团队获热情招待

由于今次是该村落首次有制作团队到访，村民对制作团队的到来都显得特别兴奋，并特意准备美食和美酒招待众人，最终整个制作团队与族人一同畅饮共舞，场面非常热闹。

