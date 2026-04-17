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金像奖2026｜王丹妮任「最佳衣着奖」评审 伍允龙选金像战衣女友无畀意见 蔡蕙琪否认靠Sammi推荐拍安仔MV

影视圈
更新时间：17:45 2026-04-17 HKT
发布时间：17:45 2026-04-17 HKT

王丹妮、伍允龙、蔡蕙琪等今日（17日）一起到尖沙咀出席「第四十四届香港电影金像奖」拜神仪式。王丹妮、伍允龙将担任颁奖嘉宾，王丹妮更身兼「最佳衣着奖」评审重任。而蔡蕙琪（暱称：葵芳）则与吴肇轩、赵君瑜、KaLin（连花）及笔华棋一起负责颁奖礼上的网络平台主持。

葵芳首任主持做足准备

首次担任主持工作的葵芳十分紧张，她透露与四位成员事前做足准备功课，寻找有关出席颁奖礼的嘉宾资料及照片，更找出各人历年来在颁奖礼上夺得奖项的数目，存入平板电脑届时备用，她说：「我们这么努力地搜寻资料，是希望届时出错的机率为零。」问她是否已经选好了战衣？葵芳表示：「有，选了比较低！」追问她是否低胸？她说：「是低调，衣领较高的服装会安全一点，而且不会抢去主角的风头。」早前葵芳为许志安（安仔）新歌《信天翁》MV演出，问到是否与Sammi(郑秀文）合作完《夜王》后，获对方推荐给安仔拍MV？葵芳否认靠关系，是MV导演找她，纯粹是适合角色，MV是《夜王》之后才拍摄。

王丹妮《夜王》大露背亲身上阵

此外，问到王丹妮是否选了低胸性感的服装出席颁奖礼？她笑言：「我是低B ！哈哈！服装最紧要靓。」她表示，完成这里工作便会去试身，自己个性钟意型格，会拣最靓的出来与大家见面。问她对「最佳衣着奖」的评审准则？王丹妮说：「一定要充满自信，要表现到他的个人性格是最重要，还有表达到个人穿衣风格及最紧要靓。」她身边的伍允龙表示，这方面要向王丹妮学习，问他是否女友给予意见及帮他选出战衣？伍允龙否认，指女友没有意见，服装也是他自己选择。此外，电影《夜王》推出了导演加长版本，王丹妮表示，原本有机会去看，可惜当日不适，将会抽时间去看，问到加长版中她与卢镇业的亲热戏感觉如何？王丹妮表示，片中大露背是自己亲身上阵，不过事前贴好胶纸做足安全措施。

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