金像奖2026｜尔冬升获赞助商支持︰松口气 资金所限无请海外嘉宾颁奖

「第四十四届香港电影金像奖颁奖典礼」于星期日（19日）在文化中心举行，今日（17日）大会在文化中心场外拜神，祈求顺利。金像奖颁奖典礼主席尔冬升联同执委钱嘉乐、刘天兰等及颁奖嘉宾伍允龙、王丹妮、丽英；网络平台主持吴肇轩、蔡蕙琪（葵芳）、赵君瑜、连花及笔华棋等出席。

尔冬升︰过去十年约有5百同业离世

尔冬升称颁奖礼流程跟往年差不多，而今届选民投票率亦令人满意，第二轮投票总数为1528人，投票率达60.67%。今年悼念已故电影人环节，金像奖特刊中列出离世的潘宏彬。他表示，印制特刊有截稿时间，若赶不及，便尽量赶在颁奖礼现场播放片段悼念，或待明年，他说：「每年这个环节，我都会好小心处理，因为有些年轻工作人员，认不到年纪大的前辈、行家。我试过睇相时张相，好似样，但不是当事人。所以每一年我都要去查证，出错便大件事。今年好似有42位行家离开。疫情那年比较多，提起这些事，我不唏嘘也不避忌，过去十年约有5百人离世，超过一半是我认识的，人生就是这样！」

尔冬升喜见新血

同时，尔冬升喜见今年入围者，有不少是第一次参加颁奖礼的年轻人，称永远有新血。幕后团队阵容也很强，有两位票房最高导演——吴炜伦任创作总监，而陈茂贤于后台负责彩排，同嘉宾对稿。而颁奖嘉宾方面，尔冬升称，由于资金所限，故未能邀请海外嘉宾，同时获很多赞助商支持，「制作上可以松一口气。」

红地毯坚持在户外举行有原因？

是日天色阴暗，拜神期间有雨点落下，问到尔冬升是否担心颁奖礼当日会，下雨影响红地毯环节？他指不太担心，表示过去10届颁奖礼有3届遇下雨天，试过有一年下大雨；制作小组每年也关注这事，会准备透明雨伞；若真的遇上大雨，会先暂停等待较细雨时再进行。尔冬升续说，看过康城影展近入夜落毛毛雨的画面，拍出来好美；故坚持金像奖红地毯在露天广场举行，有无敌海景太美，相信行家们遇下雨会执生。