蔡颂思开短剧首做打女偿心愿 创立全新短剧串流平台「Wah! Drama」 东南亚展拳脚

蔡颂思（Jocelyn）去年嫁给日籍丈夫，婚后继续从事幕前演出，近日宣布将在短剧界大展拳脚，创立全新短剧串流平台「Wah! Drama」。该串流平台为新华传媒集团旗下的创新媒体应用程式，身为新华传媒集团总裁的蔡颂思，今日出席马来西亚启动仪式，并宣布平台即将上线。

蔡颂思迎合短剧趋势打造自家平台

发布会有多位新加坡及马来西亚名人出席，而湾区代表就有白云、张永达、蔡浩洋等，场面盛大，虽然Jocelyn好友张达明、黄建东、陈雅丽等未能到场支持，但他们亦专诚拍摄祝贺视频送上祝福。蔡颂思坦言「Wah! Drama」是她婚后花费一年打造的心血结晶，旨在迎合短剧趋势，打造属于自己的平台。她透露，希望将中文串流平台打入东南亚各地，而马来西亚则是她起步的第一站，之后将会陆续扩展至其他国家与地区。平台将收录逾千部短剧，题材涵盖古装、甜宠、AI动漫等，除了外购剧集外，蔡颂思亦会推出自家制剧集，当中重头剧包括她有份主演的动作剧《潜龙绝色令》，以及AI动漫《欢迎进入无限通关列车站》。

蔡颂思主动出击创造工作

蔡颂思受访时指打造「Wah! Drama」甚具挑战，她体会到当演员的生涯很被动，因而主动出击，创立平台。她表示：「虽然我要营运Wah! drama，但我不会放弃拍摄工作。」她不讳言营运平台的最大难度是吸引更多用户。问到蔡颂思忙于新事业，未来会否减产？她坚持幕前演出优先，「我好钟意幕前，能够演出是很难得的事。」问及偏爱哪种短剧题材？蔡颂思谓：「我钟意武打题材，例如《潜龙绝色令》，内里邀请到《战狼》中五位演员，一起拍这部剧，而我在剧中首次一尝做打女滋味。」为了尊重角色，蔡颂思开戏前已苦练良久，疫情期间苦练武术，她笑说：「因为我个子小，很多人都觉得我不能打，未有邀请我拍武打戏，今次终于能够一偿心愿！」

蔡颂思热爱打戏伤膝顶住

蔡颂思透露，于训练过程中一度整伤膝头，但受伤没有使她却步，反而她坦言仍然很爱拍武打戏，展现敬业态度。她忆述，拍剧期间最难忘的，是在惠州坐快艇前往荒岛拍摄，「荒岛上除了石头，甚么都没有，就这样在岛上拍了一整晚。」问到还有那位演员想再合作吗？蔡颂思指，最想再与「恩师」张达明合作拍戏，他们曾在剧集中饰演爷孙，倘若再有机会合作，她希望如现实关系一样，能演一场师徒。

