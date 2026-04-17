Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡颂思开短剧首做打女偿心愿 创立全新短剧串流平台「Wah! Drama」 东南亚展拳脚

影视圈
更新时间：19:15 2026-04-17 HKT
发布时间：19:15 2026-04-17 HKT

蔡颂思（Jocelyn）去年嫁给日籍丈夫，婚后继续从事幕前演出，近日宣布将在短剧界大展拳脚，创立全新短剧串流平台「Wah! Drama」。该串流平台为新华传媒集团旗下的创新媒体应用程式，身为新华传媒集团总裁的蔡颂思，今日出席马来西亚启动仪式，并宣布平台即将上线。

蔡颂思迎合短剧趋势打造自家平台

发布会有多位新加坡及马来西亚名人出席，而湾区代表就有白云、张永达、蔡浩洋等，场面盛大，虽然Jocelyn好友张达明、黄建东、陈雅丽等未能到场支持，但他们亦专诚拍摄祝贺视频送上祝福。蔡颂思坦言「Wah! Drama」是她婚后花费一年打造的心血结晶，旨在迎合短剧趋势，打造属于自己的平台。她透露，希望将中文串流平台打入东南亚各地，而马来西亚则是她起步的第一站，之后将会陆续扩展至其他国家与地区。平台将收录逾千部短剧，题材涵盖古装、甜宠、AI动漫等，除了外购剧集外，蔡颂思亦会推出自家制剧集，当中重头剧包括她有份主演的动作剧《潜龙绝色令》，以及AI动漫《欢迎进入无限通关列车站》。

蔡颂思主动出击创造工作

蔡颂思受访时指打造「Wah! Drama」甚具挑战，她体会到当演员的生涯很被动，因而主动出击，创立平台。她表示：「虽然我要营运Wah! drama，但我不会放弃拍摄工作。」她不讳言营运平台的最大难度是吸引更多用户。问到蔡颂思忙于新事业，未来会否减产？她坚持幕前演出优先，「我好钟意幕前，能够演出是很难得的事。」问及偏爱哪种短剧题材？蔡颂思谓：「我钟意武打题材，例如《潜龙绝色令》，内里邀请到《战狼》中五位演员，一起拍这部剧，而我在剧中首次一尝做打女滋味。」为了尊重角色，蔡颂思开戏前已苦练良久，疫情期间苦练武术，她笑说：「因为我个子小，很多人都觉得我不能打，未有邀请我拍武打戏，今次终于能够一偿心愿！」

蔡颂思热爱打戏伤膝顶住

蔡颂思透露，于训练过程中一度整伤膝头，但受伤没有使她却步，反而她坦言仍然很爱拍武打戏，展现敬业态度。她忆述，拍剧期间最难忘的，是在惠州坐快艇前往荒岛拍摄，「荒岛上除了石头，甚么都没有，就这样在岛上拍了一整晚。」问到还有那位演员想再合作吗？蔡颂思指，最想再与「恩师」张达明合作拍戏，他们曾在剧集中饰演爷孙，倘若再有机会合作，她希望如现实关系一样，能演一场师徒。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵
01:23
怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市变阵
商业创科
6小时前
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 一文看清申请资格/津贴范围
长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
潘宏彬离世丨与刘德华从挚友变陌路人 华仔遗憾失友情 潘宏彬避而不见曾称：有甚么好遗憾
01:35
潘宏彬离世丨与刘德华从挚友变陌路人 华仔遗憾失友情 潘宏彬避而不见曾称：有甚么好遗憾
影视圈
5小时前
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
创科资讯
2026-04-16 07:30 HKT
沥源邨荣瑞楼高层起火。fb：沙田之友
00:44
沙田沥源邨火警 200人疏散
突发
6小时前
七榄︱天文台一度发黄雨警告 启德体育园启动上盖防漏装置
社会
3小时前
潘宏彬离世终年63岁 刘德华挚友长留怀念 金像奖特刊列名追思
01:35
潘宏彬离世终年63岁 金像奖特刊列名追思 与刘德华同期曾传绯闻 拍过《鹿鼎记》、《神雕侠侣》
影视圈
8小时前
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
港人拟经租置计划买90岁嫲嫲1人公屋「留俾家人」 网民2原因劝三思：用喺第二度好过
生活百科
2026-04-16 16:55 HKT
04:53
星岛申诉王 | 银行账户被骇 一觉醒来被转走21万 IT港男防不胜防：黑客犯案时机好精准
申诉热话
12小时前
潘宏彬离世丨淡出幕前28年转行做地产 息影原因传与刘德华有关 希望过平淡生活
潘宏彬离世丨淡出幕前28年转行做地产 息影原因传与刘德华有关 希望过平淡生活
影视圈
6小时前