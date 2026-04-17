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「波波」黄婧灵突派军粮 激罕高贵冷艳Look大晒女人味网民眼前一亮

影视圈
更新时间：11:56 2026-04-17 HKT
发布时间：11:56 2026-04-17 HKT

TVB「新一代咪神」黄婧灵（波波）近期凭节目《美食新闻报道》人气急升，向来性格爽朗、毫不掩饰的她在镜头前大啖食，贴地真性情赢尽观众欢心，波波突在社交网大派「军粮」，她上载一辑全新靓相，焕然一新的形象瞬间惊艳一众网友！

波波散发女神光采

相中所见，波波一改昔日形象，身穿一袭Low Cut香槟色珠片晚装长裙，脚踏五吋高踭鞋，配上一头长直发，身材玲珑浮凸之余，更增添一份成熟感，举手投足散发女神光采，充满女人味，与平日电视上可爱的样子简直判若两人。这辑靓相一出，网民简直眼前一亮，并纷纷留言激赞她收起笑容、走高冷路线，另有一番感觉：「仲靓」、「女神光采出晒嚟」，更有人大赞波波可塑性甚高，绝对有能力驾驭更多百变形象。

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