《中年好声音4》新评审终曝光 陈洁灵回归接替谷娅溦 获网民一致赞好

TVB歌唱比赛节目《中年好声音 4》早前因评审阵容变动而引起热议，评审之一的谷娅溦早前在社交平台上不点名批评某位「大师」，藉她博取流量，加上传出与另一位评审海儿疑内讧，事件发酵后，谷娅溦宣布暂别《中年好声音4》的评审工作。此消息一出，网民纷纷猜测接替人选。今日（17日）第五位评审的身份终于揭晓。

周国丰贴出大合照

评审之一的周国丰今日凌晨在FB贴出大合照留言：「边个系第五位评审？点解#黄日华、罗敏庄、颜联武会惊喜出现？中年好声音4 经典情歌之夜」，并Tag陈洁灵，而主持车婉婉更贴出合照证实。陈洁灵是《中年好声音》的元老级评审，早在第一季曾以客席评审亮相，深受观众爱戴。

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除陈洁灵回归外，今集录影更请来黄日华、罗敏庄及著名DJ颜联武担任嘉宾评审，连同原有的评审肥妈（Maria Cordero）、周国丰、张佳添、海儿，组成星光熠熠的「经典典情歌之夜」评审团，阵容鼎盛，让不少观众大呼惊喜。

陈洁灵亮相网民反应热烈

陈洁灵回归的消息获得网民压倒性好评，不少留言大赞：「钟意Miss Chan Chan，有份量」、「Miss Chan Chan 好好多啦」、「支持 Miss Chan Chan」。更有网民表示欣赏陈洁灵的专业和公正：「Miss Chan Chan 真系好公道！我睇佢之前嘅评审评语！真心冇私心！希望佢今次没有受其他外界因素干扰！继续保持以往作风！」可见陈洁灵在观众心目中的地位举足轻重。

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