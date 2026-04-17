Lena回忆录爆曾遭《纽约叻女》拍档阿当施暴：似足野兽

美剧《纽约叻女》创作人及视后Lena Dunham近日推出回忆录《Famesick: A Memoir》，点名批评曾与她合作《纽约叻女》的《星球大战》男星阿当哉华（Adam Driver），指曾遭对方施暴。日前，Lena为宣传自传接受电视节目访问，主持提到Lena与阿当的关系复杂，「你是他的老板，你是《纽约叻女》这部电视剧的导演。现场会存在暴力、愤怒、浪漫的时刻，你现在感觉如何？」Lena爆阿当在拍摄剧集期间经常情绪失控，不只大声咆哮还有暴力倾向似足野兽，令她十分不安。

Lena休息车内对台词突发冲突

Lena忆述有一次二人在她的休息车内对台词时，她突然忘词，当时明明刚记熟的内容却无法说出口，只能不断结巴。她表示这其实与当时尚未确诊的子宫内膜异位症有关，导致她出现解离状态。她在书中写道：「当我张口时，只发出结巴声，直到阿当突然咆吼『快讲点甚么』，并把椅子往我身旁的墙上砸过去。」阿当又曾因不满新发型而在休息车墙上打出一个洞。

Lena自爆被「揈来揈去」

此外，她也谈到剧中大量亲密戏的拍摄过程，指出当年业界尚未普遍设有亲密指导员，因此拍摄环境相对缺乏保护。她坦言被阿当在拍摄亲密戏时「会把她揈来揈去」，让原本设计好的动作失去控制。

