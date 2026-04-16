陈健安忆亡父削梨一镜到底拍MV 歌名到伴奏旋律呼应《好好挂住》

陈健安纪念已故父亲创作新歌《梨子》，推出后感动人心，日前他为新版本《梨子（陪我远征）》拍摄MV，一镜到底的拍摄手法，正好呼应《梨子》歌词中，安仔最怀念爸爸削梨子皮坚持一气呵成的习惯。安仔更为新版本重新编曲和录音，带出不一样的新鲜感。

安仔「陪我远征」来自《好好挂住》

安仔透露：「『陪我远征』呢四个字，来自我另一首歌嘅歌词，当中嘅口哨声、和音嘅旋律都系来自另一首歌《好好挂住》。」《好好挂住》是2023年安仔的作品，是他悼念胞兄及安慰妈妈而创作的歌曲。今次《梨子（陪我远征）》将两首歌曲巧妙连结，将离别的伤痛化作鼓励和正面能量。之前《梨子》第一版MV是以动画状现，安仔说：「因为想大家专注歌词，邀请写字嘅artist写歌词字幕配合手绘动画，感觉文艺和poetic（诗意）。而今次呢个版本，我觉得要有我份啦！」选在郊外拍摄，安仔说：「当我改编呢个版本时，弹住结他，有road trip、country 和Folk song感觉，想揾一个有棵大树嘅地方，好似去郊游嘅感觉。而我未嚟过呢度，好似系首歌将我带嚟呢度远征。」

安仔想到郊外开骚？

安仔坦言摄影师最辛苦，企高踎低又旋转，每拍一次要休息10分钟，因为条腰好攰，手和膊头都好似做完GYM一样。趁摄影师休息，安仔不放过任何唱歌的机会，「好声」喇叭和咪高峰在手，立即化身「西贡beat boxer」，又吹口哨又唱歌。他希望在郊外举行音乐会，「下次可以喺郊外搞骚，我挨住棵树唱歌，观众一边野餐一边听我唱歌。」突然安仔惨叫，原来他被蚂蚁咬了一口，笑言：「我都系唔喺郊外唱歌啦！」

