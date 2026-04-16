东张西望｜私楼破坏王纵火大厦危在旦夕  同猫仔黎宽怡展追逐战  怒哮「冇人揾我嚟做新闻」

今晚《东张西望》继续报道「大埔私楼破坏王」，这名年约30岁的破坏王，不停在大厦范围大肆捣乱破坏，更于大堂公然大小二便，弄得神憎鬼厌。今晚《东张》继续跟进，这名破坏王于前法团主席爸爸包庇下将行动不断升级，曾火离管理处观音像，一不小心大厦分分钟烧成灰烬。「东张女神」猫仔黎宽怡最后跟破坏王正面对质，后者怒哮「你哋冇人就揾我嚟做新闻」，并指知道大厦向他还击，令东张团队都不禁问他「你会唔会报仇？」。

破坏王火烧大厦观音

破坏王有恃无恐，对大厦破坏奇招尽出，他试过将大堂厕所的水喉扭开，让水不断涌出大堂，并混入大量番枧水，似乎想「跣死」其他邻居。他更试过玩火，将大堂观音像的底下烧着至焦黑，更将管理处的文件当场烧掉，他的种种恶行都被CCTV拍低，但对于被问责就次次「死口唔认」。律师表示，破坏王玩火「已非刑事毁坏咁简单」，可被控纵火罪名，一经定罪可被判终身监禁。

相关阅读：东张西望｜30岁男大厦大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻邻居黐䢂门神憎鬼厌 前法团主席父助纣为虐

破坏王欺善怕恶

破坏王亦疑似曾针对一位警察住户，曾经于该住户的闸外用红油写字，该住户忍无可忍上门大兴问罪之师，破坏王最终「死死哋气」用天拿水刷干净自己的所作壬所为，可算是欺善怕恶。住户们每日提心吊胆，曾跟他的父亲多次商量对策，但其父指自己也没有办法，向住户表示曾被儿仔打，并表示「我搞佢唔掂，佢仲大力过我，佢唔听我讲」。

破坏王同东张团队街头追逐

东张团队曾连日跟踪破坏王，发现他多于大埔区内活动，并会做送外卖「步兵」赚钱，所有行为举止都十分正常。最终猫仔黎宽怡睇准时机趋前追访破坏王，问他破坏的真正原因，后者只答「我今日冇做啦」、「部电梯冇坏呀」，全盘否认自己的恶行。当黎宽怡问他是否有服用药物的习惯，破坏王就变得暴躁、加快步伐和东张团队进行追逐嗽，表示「我都唔知点解你哋要同我讲呢啲」、「你哋冇人就揾我嚟做新闻」，更躁爆表示「我知大厦依家还击，𠮶个咪法团主席啰」，东张工作人员立即问「你会唔会报仇」，破坏王就答「点报呀」，之后就快步走入港铁范围避开团队。

律师：应申请禁制令

律师表示，现时大厦住户都知道破坏王的恶行，法团应向法庭申请禁制令，防止破坏王继续捣乱，若他无视禁令继续捣乱施虐，就可以控告他藐视法庭，轻则罚款，重则将即时入狱。

相关阅读：东张西望丨港男求爱不遂堕法事骗案 以为天降横财可助姻缘运 18万元身家一铺清袋