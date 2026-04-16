叮当回应诉求《夜游》巨蛋个唱加座位 唱闽南语歌送高雄歌迷

「全民情歌天后」丁当《夜游 A Night Tour》夜未眠巡回演唱会，将于4月18日于高雄巨蛋登场！继去年《夜游》台北小巨蛋个唱带来精彩演出后，高雄巨蛋场内容也全面升级，加码全新舞台机关与歌单。

丁当《夜游》高雄站增两层楼高道具

丁当希望让更多歌迷能亲临现场，宣布加开座位，而今次高雄场将全面升级演出内容：高达两层楼的巨型舞台道具，结合视觉与灯光效果，带来震撼的感官体验。丁当同时收到许多歌迷「许愿点歌」，而为高雄场重新调整歌单，精心准备闽南语歌曲。不会说闽南语的丁当，提早与老师一字一字练习，反复确认发音，只为在舞台上呈现最完美的一刻，充满诚意。

丁当《夜游》玩满场仿生蝴蝶

此外，先前在台北场引发热烈讨论的仿生蝴蝶，此次高雄巨蛋场「进化」引进更多数量！丁当出道至今，累积107首，横跨67部戏剧的搭剧歌曲纪录，堪称华语乐坛最具代表性的OST女声。日前她受邀出席「微博文化交流之夜澳门站」，获「年度OST黄金唱将」殊荣，丁当开心表示：「感谢每一部作品，每一段剧情赋予歌声生命，也谢谢大家的喜欢，并记住这些影视旋律！」现场她演唱〈我爱他〉、〈手掌心〉等经典歌曲，掀起回忆杀，引发观众大合唱。