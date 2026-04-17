73岁张玛莉朴素打扮难掩优雅 孤儿变港姐冠军堪称传奇 曾嫁入何东家族 离婚后再遇幸福

有「传奇港姐」之称的1975年香港小姐冠军张玛莉，近年虽然淡出幕前，但活跃于社交平台，不时分享生活点滴。近日，她飞往法国巴黎，应当地华人教会邀请出席分享会，并顺道旅游，享受写意人生。

73岁张玛莉状态绝佳

从张玛莉分享的最新照片可见，她到访了巴黎的著名地标凯旋门。相中的她虽然打扮朴素，身穿黑色羽绒外套，头戴白色鸭舌帽，但难掩其优雅气质。在巴黎的阳光下，73岁的她精神饱满，笑容灿烂，皮肤紧致，气色和状态绝佳，完全看不出真实年龄。照片中，她流露出从容自在的喜悦，可见她非常享受这次旅程。

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张玛莉曾是孤儿流落街头

张玛莉的人生本身就是一个传奇，因此时常被邀出席分享会，以自身经历鼓励大众。她6岁时便被家人遗弃在香港街头，在保良局孤儿院长大，童年过得十分艰辛。然而，她并未向命运低头，反而凭借努力和智慧，在1975年参选香港小姐并一举夺得冠军，从此改写人生。

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张玛莉与李小龙兄长离婚后再觅幸福

当选港姐后，张玛莉进入电视圈发展，曾担任主持及演员。1980年，她嫁给了已故功夫巨星李小龙的兄长、前香港天文台助理台长兼何东家族成员李忠琛，并育有一子一女，一度淡出幕前。可惜，这段婚姻在1995年划上句号。离婚后的张玛莉，展现了女性的独立与坚强，不仅投身商界、学习艺术，更积极参与慈善公关工作。2012年，她与建筑师余文平再婚，再次找到属于自己的幸福。