73岁张玛莉朴素打扮难掩优雅 孤儿变港姐冠军堪称传奇 曾嫁入何东家族 离婚后再遇幸福
更新时间：10:00 2026-04-17 HKT
发布时间：10:00 2026-04-17 HKT
发布时间：10:00 2026-04-17 HKT
有「传奇港姐」之称的1975年香港小姐冠军张玛莉，近年虽然淡出幕前，但活跃于社交平台，不时分享生活点滴。近日，她飞往法国巴黎，应当地华人教会邀请出席分享会，并顺道旅游，享受写意人生。
73岁张玛莉状态绝佳
从张玛莉分享的最新照片可见，她到访了巴黎的著名地标凯旋门。相中的她虽然打扮朴素，身穿黑色羽绒外套，头戴白色鸭舌帽，但难掩其优雅气质。在巴黎的阳光下，73岁的她精神饱满，笑容灿烂，皮肤紧致，气色和状态绝佳，完全看不出真实年龄。照片中，她流露出从容自在的喜悦，可见她非常享受这次旅程。
相关阅读：张玛莉罕露面优雅任讲师！离婚转型女强人 六位数Hermès随意周地摆
张玛莉曾是孤儿流落街头
张玛莉的人生本身就是一个传奇，因此时常被邀出席分享会，以自身经历鼓励大众。她6岁时便被家人遗弃在香港街头，在保良局孤儿院长大，童年过得十分艰辛。然而，她并未向命运低头，反而凭借努力和智慧，在1975年参选香港小姐并一举夺得冠军，从此改写人生。
相关阅读：张玛莉街童变名媛 曾遭父母弃养露宿深水埗街头 走出阴霾因选美重生 博士生儿子激罕曝光似足猛料爸爸
张玛莉与李小龙兄长离婚后再觅幸福
当选港姐后，张玛莉进入电视圈发展，曾担任主持及演员。1980年，她嫁给了已故功夫巨星李小龙的兄长、前香港天文台助理台长兼何东家族成员李忠琛，并育有一子一女，一度淡出幕前。可惜，这段婚姻在1995年划上句号。离婚后的张玛莉，展现了女性的独立与坚强，不仅投身商界、学习艺术，更积极参与慈善公关工作。2012年，她与建筑师余文平再婚，再次找到属于自己的幸福。
最Hit
理大「年度十大科研与创新故事」 以创新应对全球挑战 助力绿色低碳转型与可持续发展
2026-04-16 07:30 HKT
商场婆婆扶手梯跌倒无人理 殡仪仔冲前救人怒轰港人冷漠 网民叹：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
2026-04-16 10:34 HKT