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林志颖16岁长子Kimi正面照曝光 身高180cm完美复制爸爸俊朗外貌 打波英姿电晕网民

影视圈
更新时间：23:00 2026-04-16 HKT
发布时间：23:00 2026-04-16 HKT

51岁的台湾艺人林志颖，不仅他的冻龄样貌令人称羡，大儿子Kimi的暴风式成长，更成为网民焦点。近日林志颖在社交平台，分享了大儿子Kimi参加羽毛球比赛的照片，现年16岁的Kimi一改稚气，变成身高180cm的高大型男，更完美复制了爸爸林志颖的英俊外貌，网民纷纷惊讶林志颖基因强大。

林志颖长子Kimi五官精致拥逆天长腿

观众对Kimi的记忆，仍停留在2013年的内地亲子真人骚《爸爸去哪儿》。当年年仅3岁的Kimi，跟在爸爸林志颖身后，可爱的模样融化了无数观众的心。节目中，他天真烂漫的笑容，精灵可爱的模样，均成为了观众的集体回忆。如今对比昔日稚嫩的脸庞，Kimi的外貌转变可谓十分惊人。

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网民指靓仔Kimi可原地出道

现今的Kimi已完全褪去婴儿肥，五官变得立体俊朗，眉宇间颇有父亲林志颖的影子。无论是穿著印有「虎」字的蓝色战袍，手持球拍的专业模样，还是在比赛中腾空跃起的杀球瞬间，都散发著青春活力与运动员的魅力。他高瘦的身形和阳光的气质，使他在同龄人中格外亮眼，网友们纷纷留言称赞「完美继承了爸爸的英俊基因」、「这身高太优越了」，网民更指Kimi凭著出众的外型条件，可以直接原地出道，子承父业。

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林志颖逾亿元豪宅：

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