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女神配对计划2丨李芷晴交棒自嘲「成功失败例子」仍想再参赛 关嘉敏开出择偶条件：要有钱靓仔似张凌赫

影视圈
更新时间：20:15 2026-04-16 HKT
发布时间：20:15 2026-04-16 HKT

关嘉敏和李芷晴今日以上季「女神」身份，现身TVB 真人骚节目《女神配对计划2》活动，「交棒」给予新一辑的「女神」，她们在上一辑节目中未能配对成功，并笑言自己是「成功失败的例子」。单身的李芷晴被问到会否再参与多一次？她笑言：「自己第一次已用了公司嘅资源，已经经历咗一次，今次嘅资源就留畀新嘅人。（想唔想再参加？）都有兴趣㗎！」关嘉敏直言很想再参加，又透露已开始筹备新一辑的剧本，第一代「女神」亦会出现在节目中，甚至有份参与安排及率先过目男嘉宾。李芷晴表示正游说节目组给他们参与海选环节，希望可以第一时间接触到这班男参赛者。

李芷晴仍有兴趣参加

被问到对男参赛者有甚么要求，关嘉敏笑言：「唔系我玩就梗系要求多多啦！最紧要系有钱、靓仔、高大威猛、温柔体贴，似《逐玉》张凌赫咁样！」身旁的李芷晴补充：「外表Bad Boy，内心要温柔，又要细心，要揾个完美嘅。」关嘉敏坦言对今届参赛的男参赛者十分期待，并指因为上一届已有三对配对成功，所以应该给了希望今届的男参赛者。

关嘉敏与上季「求爱勇者」保持联络

被问到是否仍与上一辑的求爱勇者保持联络？关嘉敏说：「其实你问我，我都唔知呢啲算唔算系了解，我自己都一头雾水，都有keep住联络、去玩、食饭，当然都有同其他朋友一齐啦！呢个都系一种缘份嚟嘅！（会唔会再挞着？）呢个你问返佢啦。」身旁的李芷晴笑言：「冇就冇啦，有就有，佢唔答，即系有啦。」
 

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