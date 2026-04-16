前「乐坛教父」黄柏高开小红书罕现身  身体一部位增大令人安慰  曾威士忌当水饮患喉癌

现年74岁的本港「金牌经理人」黄柏高（Paco），纵横乐坛数十年，一手捧红过陈百强、林子祥、叶倩文、许志安、郑中基、古巨基、杨千嬅等无数巨星及一线歌手，地位举足轻重。自从离开太阳娱乐后，Paco近年已鲜有公开露面。不过，近日他终于有新搞作，正式开设小红书帐号，并发布影片曝光其最新状态，让关心他健康状况的粉丝们终于可以放心。

黄柏高回复健康见肚腩

从Paco的最新影片可见，虽然有滤镜加持，但他的整体状态极佳，精神饱满。最令人欣喜的是，他的身材已经回复健康，全身明显长肉了不少，侧面更见到些许「肚腩」，与2024年被网民于港铁捕获时那副弱不禁风、身形暴瘦的模样有著极大分别。一向热爱时装、对打扮极具品味的他，在影片中亦贯彻其潮人本色，身穿一件深蓝色拼接流苏牛仔布的拉链外套，配衬同色系牛仔裤及一副招牌圆形眼镜，造型时尚有型，风采依然。

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黄柏高大赞陈百强

在影片中，Paco大谈与已故巨星陈百强（Danny）的渊源，可谓识英雄重英雄。他忆述，在工作路上一直很期待能认识陈百强，早在听过《眼泪为你流》后，已觉得这位年轻人「非常有天份」、「有天才」，「他每一粒音符，是足足可以打动到你」。Paco赞扬陈百强是「走时代的尖端」，即使只是简单穿著一件白恤衫、一条牛仔裤，已经非常有型。他更称陈百强是一位「偶像加实力的难得的男歌手」，言谈间充满欣赏之情。

黄柏高曾患喉癌

Paco的康复之路得来不易。他曾于2025年3月受访时，首度公开自己在2020年不幸患上喉癌。他直言，一生最大的错就是高估了自己的酒量，最终反被酒精控制，更后悔因醉酒而得罪过人。医生已确认，长期饮酒正是他患癌的主因。

黄柏高曾吐血忧一命呜呼

回忆抗癌经历，Paco形容过程非常痛苦，喉咙不时吐血，一度以为自己会一命呜呼。当时69岁的他，只能抱著「随遇而安」的心态面对化疗，将毒药打进身体。走过死亡边缘后，他才惊觉健康的重要性，并下定决心戒酒。如今的Paco更重视健康，活在当下，他的最新状态无疑是对所有关心他的人派下的一颗定心丸。

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