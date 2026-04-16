女神配对计划2丨「最强Body」郭珮文择偶开天价 月入十万兼178cm高：唔好只睇我身材 陈若思自爆有ADHD坐唔定

25岁郭珮文（Juliana）与陈若思（Amber）今日以女神身份现身TVB节目《女神配对计划2》。Amber直言参加这节目不用自己出去结识男士，因节目会帮大家筛选，不会遇到奇怪的人：「惊遇到一啲好黐缠而我又唔钟意嘅人，（试过？）冇试过，最坏打算。」对于择偶条件，Juliana直言不想遇到「普信男」（普通却过度自信的男生），指这类人不是各方面条件好，但自信心爆棚，对另一半又要求多多。

陈若思会让爱

提到两人在拣选理想型男艺人环节中，同样喜欢「bad boy」，问到两人会否拍「争仔」？Juliana指对方喜欢眼大的男生，而自己则喜欢细眼男，但提到她拣了眼大的黄宗泽为理想对象，她说：「系理想啫，理想还理想，对佢只有尊敬，唔会做埋啲咁嘅嘢！」问到若然两人喜欢同一位男对象，30岁Amber笑言自己年纪较大，指对方还青春，会让给对方，又爆Juliana多人追。Amber提到之前有玄学家指自己入大运，说她这几年桃花旺，但真命天子仍未出现，所以要靠这个节目认识不同类型的男士。

郭珮文唔担心「天然呆」吓走男仔

「最强Body」Juliana一向以身材见称，她直言：「如果对方只留意我身材，我会同佢讲唔好意思，大家唔适合。」问到会否担心其「天然呆」表情吓走男仔？她表示首要喜欢自己性格：「如果佢惊嘅话，咁就唔系适合啦！如果佢觉得我呢一面系可爱，咁就适合。」对于吸引之处，有5次拍拖经验的Amber直言自己是一个几得意和有乐趣的人：「同我一齐唔会闷，可能我有少少ADHD(注意力不足过动症)，喺屋企都坐唔定，同我一齐会揾到好多嘢玩，所以同我一齐会好开心。」

陈若思可与另一半AA制

活动上，Juliana提到择偶条件除了「坏男孩」之外，还有178cm身高及月入10万元，被指要求高？她解释：「如果系结婚方面，系希望我哋共同收入有10万。如果我赚到10万，对方可以躺平；如果我赚唔到，希望大家一齐努力去达成呢个目标。」对于经济方面，Amber直言可与另一半AA制：「最低限度可以自己照顾到自己，但唔好要我照顾你，因为如果我要照顾你，我哋结婚，边个照顾小朋友？」她认为有钱是优势，但非首要条件。提到曾与富二代钟培生传绯闻，她不担心吓怕追求者，因为对方已结婚，免得再提起。