龟梨和也香港见面会宠粉无极限 落台送Tee兼抱抱搞喊歌迷 男Fans台上表白「我爱你」全场哄动

日本偶像组合KAT-TUN去年3月31日正式解散后，主将龟梨和也（Kazuya Kamenashi）专注单飞发展。昨晚龟梨在旺角麦花臣场馆举行《KAZUYA KAMENASHI "TALK to ME" Fan Meeting ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》，首次在港举办粉丝见面会的龟梨获大批粉丝手持应援物到场支持。

龟梨初踏香港个人舞台

身穿黑色西装的龟梨型仔登场，全场粉丝高声欢呼，龟梨以广东话跟大家打招呼：「大家好，我系龟梨和也！」他表示对上一次来香港大概是26年前，随前辈组合KinKi Kids来过香港，指自己当时寂寂无名的junior，现在以自己名字来香港，有自己的舞台，又有大家支持，所以感到好幸福。他笑言其实想在自己「卜卜脆」的时候见到大家，但现在见到大家已经好幸福，又谓希望下次见面会是演唱会，𠱁得现场粉丝再次大叫欢呼！

龟梨介绍5款香港地道美食

其后龟梨抽出5位粉丝即场对话，其中一名被抽中的男粉丝，突然在台上向龟梨表白，指自己20年前已开始钟意龟梨，多年后才有机会在香港见到偶像，然后再用日语说：「我爱你」！惹来全场粉丝起哄！男粉丝又问龟梨可会带前KAT-TUN成员一齐来香港？以及多来港举行粉丝见面会等。龟梨开心地表示：「见到今日咁多人来到这里，都希望可以多啲嚟！」然后即兴清唱了KAT-TUN时期的出道作品《Real Face》几句，跟着又与粉丝全场大合唱。随后，龟梨即场向粉丝分享手机上的照片和影片，当中有浸浴、打golf、醉酒相、在外地的工作照等，当中播出他被家中爱犬「舔嘴巴」的互动影片时，不少粉丝都大笑！此外，在介绍了5款香港地道特式美食，包括咖喱鱼蛋、蛋挞、叉烧包、烧卖及鸡蛋仔，当中他看到鸡蛋仔时，搞笑地误以为是「香港章鱼烧」。

龟梨打后空翻晒身手

之后龟梨又玩「甩麻雀」游戏，当中的麻雀是刻上「龟梨和也爱香港」，期间龟梨不时偷看萤光幕，十分搞笑。其后他在献唱《离さないで爱》时，突然打了一个后空翻晒身手，引得粉丝不停尖叫，气氛high爆！龟梨在「醒狮」环节，跟着萤光幕展示的照片摆出单脚企、请请及单眼甫士，完全难不到他。其他再抽出五5幸运儿送出亲笔签名Tee，当抽最后一位时，「竉粉」的龟梨更走落观众席，亲自送到该女粉丝手上，又送上抱抱，令粉丝感动落泪，足足绕场一圈。在最后的encore 环节，龟梨独唱与山下智久合唱的名曲《青春Amigo 》后，再以广东话跟现场粉丝说：「多谢晒！拜拜！」

